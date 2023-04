Nel pomeriggio di ieri il Frosinone al gran completo si è trasferito a Torrice per rendere l'estremo saluto all'Ing. Curzio Stirpe, fratello del presidente Maurizo, all'interno della Chiesa di San Pietro Apostolo dove sono state officiate le esequie. Capitan Lucioni e compagni hanno assistito al rito funebre dopodiché sono tornati in sede forti di un motivazione in più che, comunque, si è aggiunta a tutte le altre e che saranno importanti quando, lunedì sera, dovranno affrontare la Reggina nel penultimo impegno di campionato al "Benito Stirpe".

In mattinata la squadra aveva preso parte alla quarta seduta settimanale di preparazione alla gara contro la Reggina che, a meno di ultimi ripensamenti da parte del tifo organizzato, affronterà l'impegnativa trasferta senza la presenza di suoi sostenitori. Ieri pomeriggio erano soltanto quindici i supporter dei calabresi che hanno acquistato il tagliando per assistere all'incontro.

Comunque se le cifre dovessero restare sul livello attuale o, comunque, aumentare di poco, c'è la possibilità che venga deciso da parte delle autorità addette all'ordine pubblico di sbloccare parte del settore delle Curva sud che confina con il settore riservato agli ospiti. Questo per permettere a quei supporter del Frosinone, che non sono riusciti a munirsi del biglietto di entrata allo stadio, di assistere alla gara.

C'è da precisare, infine, che i tifosi della Reggina hanno tempo fino alle ore 19 di domani per acquistare il tagliando. Per quanto riguarda invece la situazione nei settori riservati alla tifoseria giallazzurra, fin dal primo pomeriggio di giovedì, cioè dopo due/tre ore l'apertura della biglietteria, la Curva Nord, la Sud relativa ai posti non bloccati, e la Tribuna Est hanno fatto registrare il sold out. Circa ottomila biglietti subito "spariti", esclusi ovviamente i circa tremila abbonati che conta la società di Viale Olimpia. Ieri pomeriggio erano disponibili ancora circa ottocento biglietti della Tribuna centrale e invenduti mille posti del settore ospiti e i 400/500 che formano la parte della Curva Sud che dovrebbe dividere le due tifoserie.

Ipotesi di formazione

Per tornare alla seduta, non vi hanno preso parte Szymimski, che ha lavorato a parte, nonché Lulic, Mulattieri e Oyono e Marcianò che hanno continuato a sottoporsi alle terapie prescritte. Il resto del gruppo si è allenato con il solito grande impegno, svolgendo una serie di esercitazione tattiche e su palla inattiva. Stamane penultima seduta. La formazione iniziale non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha pareggiato con il Sudtirol se si eccettua il rientro nello schieramento iniziale di Giuseppe Caso.

Qualche dubbio soltanto a centrocampo dove Boloca dovrebbe esserci e dove Rohden, Mazzitelli e Kone si giocano le restanti due maglie. In avanti il tridente dovrebbe essere formato dagli attaccanti esterni Insigne e Caso e dalla punta centrale Moro. A questo punto bisognerà solo vedere quello che deciderà Fabio Grosso dopo la fine della rifinitura di domani mattina. Comunque, al di là delle scelte del tecnico, chi andrà in campo e chi subentrerà nella ripresa dovranno dare il massimo perché sarà proprio il tipo di partita che lo richiederà.