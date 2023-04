Con il trascorrere dei giorni e, quindi, con l'avvicinarsi dell'inizio della importante e impegnativa gara contro la Reggina, penultima della serie in casa, si sta sempre più alzando il livello dell'attesa in vista dei prossimi novanta minuti di gioco non ancora decisivi per la promozione a meno di regali inaspettati e molto poco probabili da parte delle due squadre che inseguono la capolista. C'è tanta attesa per assistere all'incontro in calendario lunedì sera al "Benito Stirpe" che alle 11 di ieri, quando le varie biglietterie Vivaticket abilitate alla vendita dei tagliandi di entrata nello stadio di Viale Olimpia hanno cominciato a staccarli, sono stati bruciati quasi tutti in un paio di ore.

Sold out i 4.500 posti della Tribuna Est compresi gli abbonati, come pure quelli della Curva Nord che sono 3.900 sempre compresi gli abbonati, ed anche i 2.845 della Curva Sud comprensivi degli abbonati. Da calcolare che la Sud è ridotta di 500 posti che formano l'ormai noto "cuscinetto" creato per dividere parte della tifoseria locale da quella ospite. Settore, quest'ultimo, per il quale i tagliandi sono stati messi in vendita dal tardo pomeriggio e quindi al momento acquistati in numero ridotto e destinato a salire visto che fuori casa la formazione di Pippo Inzaghi ha avuto quasi sempre un buon seguito.

In ogni caso i supporter granata avranno tempo fino a domenica sera per entrare in possesso dei tagliandi. Che nel capoluogo ciociaro c'è attesa spasmodica per l'incontro e, soprattutto per il risultato, insieme alla convinzione che alla fine la formazione di Fabio Grosso taglierà il traguardo più ambito, è dimostrato dal fatto che zone sempre più numerose sia del centro storico e sia della parte bassa della città, si sono tinte di giallo e di azzurro. E si continuerà con la iniziativa anche nei giorni che ci dividono dalla conclusione del campionato che avverrà il prossimo 19 maggio.

Dal campo

Intanto la squadra è tornata in campo per continuare nel pomeriggio la preparazione alla gara. Lavoro tattico-tecnico e su palla inattiva svolto con il solito impegno da tutto il gruppo con la eccezione di Szyminski, che ha continuato a lavorare a parte per un problema ad un piede, e degli infortunati Lulic, Mulattieri e Oyono, che si sono sottoposti alle relative terapie. Stamane terzultima seduta compresa la rifinitura di domenica mattina. La formazione iniziale? La bozza Fabio Grosso ce l'ha sicuramente in testa, non la svelerà come al solito ma aspetterà ancora per definirla in toto volendo accuratamente valutare le condizioni dei singoli. Che dovrebbero essere più che buone anche perché tempo c'è stato per riempire il serbatoio delle energie. In linea di massima, comunque, in porta ci sarà Turati e davanti a lui il blocco difensivo formato da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali. A centrocampo potrebbe esserci la novità di Kone, diversamente conferme per Boloca, Mazzitelli e Rohden. In avanti, infine, il tridente con Moro punta centrale e con Insigne e Caso attaccanti esterni.