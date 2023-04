Il Giudice sportivo della Lega di Serie B, nella riunione di ieri, non ha omologato il risultato della partita Pisa-Bari che, come è noto, si è conclusa con la vittoria della formazione ospite nel modo che tutti ormai conosciamo. Per la dott.ssa Ines Pisano, da pochissimi giorni titolare dell'importante carica sportiva, un atto dovuto dopo il preannuncio di ricorso presentato nei tempi previsti dal sodalizio nerazzurro. A questo punto il Pisa dovrà presentare entro la giornata odierna il reclamo con il quale chiederà, tramite il suo legale di fiducia, il riconoscimento dell'errore tecnico commesso dall'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como in occasione dell'azione che ha portato alla concessione del calcio di rigore che, trasformato da Antenucci, ha dato la vittoria al Bari.

Quando inavvertitamente ha deviato il pallone innescando "l'azione promettente" che doveva subito essere interrotta dallo stesso arbitro. Questo non è avvenuto, anzi dal prosieguo del gioco è scaturito il fallo che, rilevato dal Var, ha permesso al direttore di gara di fischiare il penalty a favore del Bari. È il problema che potrebbe trovarsi di fronte il Giudice sportivo che, ovviamente, potrà contare sul supplemento di referto che verrà richiesto al direttore di gara.

Usiamo in condizionale dal momento che con il passare delle ore sembra che in casa Pisa la decisione di dare seguito al preannuncio di reclamo si stia alquanto raffreddando e stia maturando la convinzione che sarà molto difficile che il ricorso possa essere accolto. A meno che il direttore di gara non ammetta le sue responsabilità. E questo appare sempre più impossibile. Comunque soltanto al termine della giornata odierna potremo avere il quadro esatto di una situazione. Cioè se sul tavolo della dott. Ines Pisano oltre al supplemento di referto dell'arbitro c'è anche il reclamo inoltrato dal Pisa. L'unica cosa certa al momento è che non essendoci stata omolagazione del risultato dell'Arena Garibaldi, il vantaggio del Frosinone sui pugliesi è di undici lunghezze.

I canarini hanno iniziato

a preparare la gara di lunedì

Frosinone che intanto ieri mattina, dopo i due giorni di riposo concessi da Grosso al termine della partita di sabato scorso contro il Sudtirol, si è ritrovato nella struttura della "Città dello Sport" per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: lunedì 1° maggio alle 20,30 allo stadio "Benito Stirpe" contro la Reggina. La seduta si è aperta con la solita fase di riscaldamento per poi passare a lavoro aerobico e ad alcune esercitazioni tecniche. Tutti presenti ad eccezione di Szyminski che ha svolto lavoro differenziato, mentre gli infortunati Lulic, Mulattieri e Oyono si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Per tutti e tre, purtroppo, la stagione si è conclusa anzitempo. Oggi pomeriggio, infine, è in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.