L'ammissione di avere commesso un errore sarebbe la decisione più bella per accrescere la credibilità del sistema calcio. È il succo delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, al termine della partita di domenica pomeriggio che si è conclusa con la vittoria del Bari dal dischetto del rigore, allo scadere dei novanta minuti di gioco. Il dirigente del sodalizio toscano sa anche però che difficilmente accadrà dal momento che soltanto una assunzione di colpa da parte del direttore di gara configurerebbe l'errore tecnico con la conseguenziale ripetizione della gara.

L'episodio che ha determinato il risultato ed anche altri che lo hanno preceduto, sono al vaglio da parte della dirigenza del Pisa che sembra intenzionata ad andare fino in fondo per quel senso di giustizia sportiva tradita. Seppure il direttore Corrado ha anche ammesso, nelle stesse dichiarazioni post partita, di non avere ancora deciso nulla di concreto circa la strategia da seguire per giungere alla revisione del risultato finale della gara, nella giornata di ieri è trapelata la notizia che il Pisa avrebbe inoltrato il preannuncio di reclamo al Giudice sportivo della Lega di Serie B. Il che vuol dire che potrebbe esserci un rinvio dell'omologazione del risultato, in attesa degli accertamenti da svolgere che si riducono nel richiedere al direttore di gara un supplemento di referto per arrivare alla omologazione o meno del risultato dell'incontro. Il Pisa si sarebbe affidato allo studio Grassani per arrivare al riconoscimento del presunto errore tecnico da parte del signor Colombo e, quindi, alla ripetizione della gara. All'arbitro di Pisa-Bari si contesterebbe la mancata sospensione del gioco nel momento in cui lo stesso direttore di gara è venuto a contatto con il pallone. Il mancato "fischio" per interrompere il gioco, avrebbe poi innescato l'azione che si è conclusa con il fallo di mano del difensore Caracciolo e, quindi con la concessione del calcio di rigore al Bari che, trasformato da Antenucci, ha deciso l'esito della gara.

Regola 9 - Pallone in gioco o non in gioco

Questa regola recita che "il pallone non è in gioco quando tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e una squadra inizia un attacco promettente". A questo punto bisogna capire se l'azione in cui il signor Colombo tocca il pallone sia da considerare promettente o meno per il Bari. Visto che un secondo dopo la stessa azione porta alla concessione del calcio di rigore, la risposta sembrerebbe del tutto ovvia.

Ripresa degli allenamenti in vista della Reggina

Intanto questa mattina, dopo i due giorni di riposo concessi al termine della sfida contro il Sudtirol, il Frosinone inizierà a preparare la gara di lunedì sera allo stadio "Stirpe" contro la Reggina. Per l'occasione mister Grosso dovrà ancora fare a meno degli infortunati Lulic, Mulattieri e Oyono, ma rispetto a sabato scorso ritroverà Caso che ha scontato la squalifica di una giornata.