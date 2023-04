A due giorni dalla importante e difficile gara con il Sudtirol, il Frosinone perde uno dei suoi calciatori più in forma. Si tratta di Antony Oyono, che nel corso della seduta di ieri pomeriggio è stato costretto a rientrare negli spogliatoi per un problema alla coscia destra. Nel report giornaliero pubblicato dall'Ufficio Stampa canarino viene specificato che il giovane difensore «si è fermato per un risentimento al flessore della gamba destra».

A questo punto bisognerà aspettare le risultanze degli esami strumentali per conoscere l'entità del danno muscolare e, quindi, i tempi di recupero nella speranza che siano brevi. Un infortunio alla stesso muscolo di Samuele Mulattieri, ma con la speranza che sia di minor entità rispetto a quello del compagno e quindi Oyono possa tornare a disposizione prima della fine del campionato. Ciò non toglie che l'infortunio del difensore rappresenta una brutta tegola caduta sulla capolista in questa fase finale del campionato che, comunque, può affrontare con una certa tranquillità in considerazione dell'ampio vantaggio che ha sulle immediate squadre inseguitrici.

E anche del fatto che Fabio Grosso dispone di una rosa molto competitiva che gli garantisce soluzioni valide in ogni ruolo. Comunque per Oyono la stagione in corso è stata sicuramente sfortunata dal momento che è stato utilizzato soltanto in tredici incontri con un minutaggio complessivo di 992' avendo accusato la frattura dello scafoide del piede destro dopo la gara di Como che lo ha costretto a saltare numerose partite di campionato. Nelle ultime sei è stato completamente recuperato e impiegato dal primo all'ultimo minuto ad eccezione dell'incontro con il Perugia, risultando sempre tra i migliori in campo sia quando è stato impiegato sulla fascia destra di difesa che su quella opposta.

Tornando al report sulla seduta di ieri pomeriggio, c'è da aggiungere che la squadra è stata impegnata, dopo la fase del riscaldamento, nella serie di esercitazioni tattiche e su palle inattive. Terapie per Lulic, Mulattieri e Marcianò. Stamane la rifinitura che diventa importante per Grosso che dovrà valutare le condizioni dei singoli, presupposto per le scelte riguardanti l'undici iniziale.

Ipotesi di formazione

Nonostante le assenze degli infortunati il tecnico dei canarini sarà chiamato a fare delle scelte per quanto riguarda la squadra da mandare in campo. Dovendola come sempre azzardare diremo che Turati sarà tra i pali con Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali a completare il blocco difensivo. Con Monterisi, Frabotta e Kalaj in stato di allerta se ci sarà bisogno di sfruttare i cambi anche per loro. A centrocampo tutte conferme con Rohden, Mazzitelli e Boloca mentre dubbi esistono per il tridente d'attacco. Come punta centrale possibile staffetta tra Moro e Borrelli con Insigne, Baez e Bidaoui in ballottaggio per le due maglie di esterni. Tutti gli altri pronti a subentrare a gara in corso, cominciando da Kone, Garrirano e Gelli.