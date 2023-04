Pronti in campo e sugli spalti per la quintultima sfida di campionato. Il Frosinone di Fabio Grosso, che lo sta guidando in solitudine da ventitré partite, la disputerà contro il Suditirol, che nelle sedici partite disputate in trasferta ha conquistato gli stessi punti che ha incamerato nelle diciassette partite giocate in casa. Cioè 26 al "Druso" e altrettanti quelli accumulati sui campi degli avversari. Con un rapporto di punti a partita di 1.53 in casa e 1.63 fuori.

Per il Frosinone 38 punti conquistati nel fortino del "Benito Stirpe" con 2.28 punti/partita e 29 quelli ottenuti in trasferta con 1.71 punti/partita. Se la classifica relativa ai risultati conquistati in casa vede la capolista al primo posto, pone gli avversari in dodicesima posizione; quella determinata dai risultati ottenuti in trasferta premia la squadra di Bisoli con il quarto posto dietro Bari, Frosinone e Genoa con i canarini che, però, hanno giocato una partita in più fuori casa. E siccome la capolista affronterà la matricola altoatesina, di nome ma non di fatto, al "Benito Stirpe", il compito che attende Lucioni e compagni è sicuramente molto tosto.

Anche se, scorrendo le due serie di partite di dodici risultati utili consecutivi ciascuna e le altre rimanenti gare disputate, vediamo che in nove il Sudtirol non è andato in gol, in tredici ne ha segnato uno solo, in undici ha realizzato due gol mentre non ha messo a segno mai più di due reti. La capolista invece è andata a rete in sette gare con tre gol, in otto con due gol, in dodici ne ha messo a segno una sola, mentre solo in sei è rimasta a secco. Comunque sono dati statistici che spesso dicono poco dal momento che ogni partita fa storia a sé. Semmai l'unico che potrebbe contare è quello che esprime la classica che tra le due formazioni, che si affronteranno allo "Stirpe" sabato prossimo, pone uno steccato profondo quindici punti a beneficio del Frosinone.

Tifosi in fermento

C'è attesa per la terzultima gara da giocare allo "Stirpe" anche perché il 34° turno di campionato offre la possibilità al Frosinone di chiudere in anticipo il discorso promozione se, dopo aver fatto bottino pieno con il Sudtirol, domenica il Bari dovesse perdere a Pisa. Con questo presupposto lo stadio di Viale Olimpia sarà riempito in ogni ordine di posti dalla tifoseria giallazzurra, fatta eccezione per il settore ospiti che per ora ha solo pochissimi spettatori. Già da un paio di giorni curve e tribuna est sono sold out.

A questo punto, con tutta probabilità, verranno sbloccati i circa seicento posti che di solito fanno da "cuscinetto" tra la parte terminale della Curva Sud e il settore suddetto quasi completamente vuoto. È il minimo che si possa fare in presenza di ulteriore richiesta di tagliandi per assistere alla importante partita che potrebbe essere decisiva per chiudere, come detto, in anticipo il discorso della terza promozione del Frosinone nella massima serie.