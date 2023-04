Nella settimana che potrebbe essere decisiva per la terza promozione del Frosinone nella massima serie calcistica nazionale, il direttore dell'Area tecnica del Club di Viale Olimpia, Guido Angelozzi, è tornato a parlare dell'impresa che la squadra di Fabio Grosso sta compiendo in un campionato che lo stesso alto dirigente giallazzurro ha indicato con quattro aggettivi: bellissimo, attraente, duro e pazzesco. Lo ha fatto nel corso della trasmissione sportiva di TeleUniverso "Bordocampo Serie B" soffermando la sua attenzione sulla splendida cavalcata che Lucioni e compagni stanno ultimando sotto la guida tecnica di un allenatore nei confronti del quale Guido Angelozzi ha ribadito un concetto più volte espresso: «se il Frosinone sta per tagliare il traguardo della promozione in Serie A gran parte del merito è di Fabio Grosso che è riuscito a formare un gruppo molto coeso di giocatori che Angelozzi non si stancherà mai di ringraziare perché ha fatto subito squadra ed anche vincente al punto di guidare la classifica per gran parte del lungo e insidioso percorso che sta per tramutarsi in impresa. 
Ancorpiù importante perché compiuta in un campionato in cui, secondo il direttore dell'Area tecnica del Frosinone, può succedere di tutto con società e squadre di rango che, allestite con investimenti consistenti per riuscire a imporsi e a conquistare la promozione, si ritrovano invece a lottare per la retrocessione. Al contrario del Frosinone – sostiene ancora Angelozzi – che è al primo posto in quasi tutte le classifiche. La quadra che ha segnato di più e incassato meno reti; che ha mandato in gol il maggior numero di calciatori; che ha avuto la porta inviolata per più partite e via di seguito. Una formazione che mai nessuno si è azzardato a porre tra le favorite al discorso promozione. Che pure sta tagliando».

Quale è il segreto del successo giallazzurro?

«Quando vedo gli allenamenti della squadra e li seguo quasi tutti, finisco con l'emozionarmi nel vedere con quale impegno i ragazzi lavorano sul campo. Tutti si sono protesi verso un solo obiettivo, posto il più in alto possibile».

Questa, secondo il direttore dell'Area tecnica , è la fortuna del Frosinone targato Fabio Grosso. Domande sulla Serie A ormai a portata di mano non potevano mancare. Ma cosa è la serie A per Guido Angelozzi? La riposta. «Rispetto alla Serie B è molto diversa, è un altro sport. Ci sono già stato ed è campionato molto più difficile. Ma ora godiamoci questo momento perché ci sarà tempo per pensare alla A e a diventare squadra e società tipo Sassuolo, Empoli e Atalanta tanto per fare dei nomi. Anche noi stiamo cercando di fare crescere il nostro progetto. Ovviamente nella speranza che il presidente Stirpe resti il più a lungo possibile per portare avanti la società secondo un suo preciso modello. Tutti noi stiamo al lavoro per accontentarlo». Intanto la squadra si è allenata nella mattinata di ieri con il gruppo al completo se si eccettuano Mulattieri Lulic e Marcianò e mentre il "Benito Stirpe" sta avvicinandosi al tutto esaurito.