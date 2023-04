Per Fabio Grosso e per i canarini è iniziata un'altra settimana di intenso lavoro. Si concluderà sabato pomeriggio al "Benito Stirpe", quando la capolista si troverà di fronte un avversario che, presentato a inizio stagione come matricola senza grosse pretese, ha dimostrato tutto il suo valore e la voglia di vittoria da diventare protagonista di un campionato in cui tante altre formazioni blasonate gli sono rimaste alle spalle. Questo per dire che Lucioni e compagni dovranno preparare al meglio la partita perché sarà sicuramente tosta, rappresentando la formazione biancorossa un ostacolo difficile da superare.

Il Sudtirol ha avuto in Bisoli il tecnico che, arrivato sulla panchina altoatesina dopo le tre iniziali sconfitte, ne ha preso in mano le redini per effettuare una sterzata decisa per lasciare la strada vecchia delle battute d'arresto e imboccare la nuova fatta di tredici vittorie, di altrettanti pareggi e di sole quattro sconfitte (oltre chiramente le tre di inizio campionato). Quindi una partita tosta e insidiosa da affrontare con la mente lucida e senza fare calcoli di alcun genere. Se il Frosinone capolista concluderà le restanti partite per giungere alla fine con lo stesso rendimento di quelle già disputate, non c'è bisogno di pensare ai risultati degli avversari che sono all'inseguimento dei canarini da ventidue incontri di campionato. Semmai lasciamolo fare al Genoa e al Bari impegnati nel discorso promozione dal momento che, oltre a dover vincere le gare in calendario, debbono sperare anche nelle battute d'arresto eventuali della capolista che difficilmente sbaglia gli incontri che contano.

La preparazione

La squadra rientrata in sede nella tarda serata di sabato, ieri pomeriggio, come già detto, ha iniziato a preparare la prossima gara alla quale, purtroppo, non prenderà parte Giuseppe Caso che, in regime di diffida, nel corso della gara alla "Unipol Domus" di Cagliari, ha preso il giallo che farà scattare il turno di squalifica. Dopo la fase del riscaldamento, Grosso e il suo staff hanno impegnato i canarini in un lavoro aerobico ed alcune esercitazioni tecniche. Assenti solo Lulic, Mulattieri e Marcianò, che si sono sottoposti alle terapie prescritte. Stamane la squadra tornerà ad allenarsi alla "Città dello Sport" dove, dopo le sedute di domani e giovedì, concluderà la preparazione con la rifinitura di venerdì mattina. Intanto Grosso, sulla scorta della brillante prestazione di Cagliari, può continuare a pensare al prossimo impegno in un clima di rassicurante serenità. Il tecnico non ha problemi di formazione nonostante debba rinunciare a due attaccanti sicuramente molto validi e cioè all'infortunato Mulattieri e a Caso. Ma può rimpiazzare entrambi altrettanto validamente dal momento che può sempre contare su Moro e Borrelli come punta centrale e sugli attaccanti esterni Insigne, Baez e Bidaoui, con l'ex Ascoli che dovrebbe essere il naturale sostituto di Caso. Comunque è prefmaturo parlare di formazione quando Grosso ha ancora a disposizione quattro sedute di allenamento prima di tirare le somme ed effettuare le scelte dell'undici da schierare inizialmente in campo contro il Sudtirol.