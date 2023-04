Dopo aver messo in campo l'ennesima dimostrazione di forza nella trasferta di sabato pomeriggio sul campo di una delle corazzate di questo campionato quale il Cagliari, il Frosinone è ormai a un passo da poter festeggiare la sua terza storica promozione nella massima serie. Grazie al pareggio dell'Unipol Domus e il contemporaneo nulla di fatto del Bari terzo della classe nella sfida interna contro il Como, il vantaggio della capolista sui pugliesi è rimasto di dieci punti (che alla resa dei conti vanno considerati dodici alla luce della migliore situazione dei canarini negli scontri diretti con i galletti), mentre le gare che restano per chiudere la stagione regolare sono diventate soltanto cinque.

In altre parole, già nel prossimo turno la formazione di Fabio Grosso avrà a disposizione il primo di cinque match ball per salire in A. In caso di successo sabato pomeriggio allo "Stirpe" da parte di Lucioni e compagni nei confronti del Sudtriol e sconfitta il giorno successivo del Bari nella sfida di Pisa, il vantaggio della capolista sulla terza salirebbe a tredici punti e quindi con quattro sole partite da disputare per l'undici di Mignani sarebbe matematematicamente impossibile raggiungere i ciociari. Festa ufficiale rimandata invece di qualche giorno (più esattamente al 1° maggio quando il Frosinone riceverà la visita della Reggina), se il Bari dovesse anche soltanto pareggiare l'incontro dell'Arena Garibaldi.

Ciociari, liguri e pugliesi

potrebbero arrivare a pari punti

Ci spieghiamo meglio. Battendo il Sudtirol, il Frosinone raggiungerebbe quota 70, mentre il Bari con un punto a Pisa salirebbe a 58. Dodici punti di vantaggio che sarebbero sufficienti per la promozione dei ciociari, ma solo a patto che alla fine Genoa, Bari e Frosinone non arrivino appaiate a quota 70 (i ciociari dovrebbero perdere tutte le altre partite, i pugliesi vincerle, mentre i liguri ottenere sette punti precisi sui quindici a disposizione e che devono comprendere il successo allo "Stirpe" e il ko interno con i galletti).

In quel caso, infatti, si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa a tre e il Genoa si troverebbe a quota nove punti, e quindi in A, mentre Bari e Frosinone a quota quattro e ci sarebbe bisogno della differenza reti negli scontri diretti sempre a tre. Ipotesi che alla resa dei conti può essere considerata irrealizzabile, ma che in ogni caso sta a significare che il Frosinone potrà festeggiare già domenica l'ascesa in Serie A, chiaramente dopo aver superato il giorno precedente il Sudtirol al "Benito Stirpe", soltanto se il Bari verrà sconfitto a Pisa.

E allora niente conti e avanti

pensando a una gara per volta

Inutile, quindi, stare qui a fare ipotesi. Meglio continuare a pensare a una gara per volta, come Grosso e i suoi ragazzi fanno praticamente da sempre. testa quindi alla partita di sabato allo "Stirpe" contro il Sudtirol. Incontro che il Frosinone, dopo il riposo di ieri, comincerà a preparare da questo pomeriggio con la ripresa degli allenamenti in programma alla "Città dello Sport" di Ferentino. Per la sfida con i bolzanini i giallazzurri saranno privi di Caso che domani verrà squalificato per reciditivtà in ammonizioni.