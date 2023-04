Prezioso pareggio del Frosinone alla Domus Arena di Cagliari che sa di serie A. I ragazzi di Grosso hanno tenuto bene il campo e nel secondo tempo hanno più volte sfiorato il vantaggio. Alla fine un pari sostanzialmente giusto contro il Cagliari, che consente ai giallazzurri di tenere il Bari, terzo in classifica, a dieci punti di distanza. Nel match di sabato prossimo allo Stirpe contro il Sudtirol, in caso di vittoria del Frosinone e di pareggio o sconfitta del Bari a Pisa (il match è previsto per domenica 23 aprile), gli uomini di mister Grosso potrebbero festeggiare la matematica promozione in massima serie.