Contrariamente a tutte le precedenti trasferte di questa stagione, il Frosinone si è trasferito in Sardegna con un giorno di anticipo fissando il breve soggiorno nell'isola in un albergo con annesso centro sportivo del cagliaritano. Ed è lì che stamane effettuerà la rifinitura in vista della importante e difficile gara di domani contro l'undici di Ranieri. Il viaggio di trasferimento è iniziato dopo la conclusione della seduta programmata nella mattinata di ieri. E questo perché si svolgesse nella massima tranquillità che la terzultima partita lontano dal "Benito Stirpe" richiedeva. Diciamo subito che è sicuramente importante per il Frosinone che vuole dimostrare anche di fronte a un avversario dalle enormi possibilità tecniche di meritare il ruolo di capolista che sta difendendo con onore da ventidue turni di campionato. Per la gara dell'Unipol Domus il tecnico ha portato con se tutta la rosa ad eccezione degli infortunati Lulic e Mulattieri.

Compreso, quindi, Szyminski che, nella seduta di ieri mattina, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra impegnati, dopo la fase del riscaldamento, nel lavoro tattico e su palla inattiva. Terapie per Lulic, Mulattieri e Marcianò che ha accusato problemi a una mano. Peccato che il capocannoniere giallazzurro sarà costretto a saltare l'importante appuntamento di campionato di domani pomeriggio e, purtroppo, dovrà restare a riposo anche nelle altre cinque partite dal momento che lo stiramento al flessore della gamba sinistra è di terzo grado e, quindi, il recupero completo dell'attaccante ci sarà dopo il 19 maggio (quando è in programma l'ultimo turno di campionato).

Ieri mattina Mulattieri ha iniziato il periodo del recupero sottoponendosi alla fisioterapia specifica per continuare con le altre fasi. A questo punto la speranza è che il ragazzo riesca a concludere il percorso completo del recupero prima del 21 giugno, giorno in cui inizieranno i campionati europei Under 21. La squadra di Bollini si radunerà il 7 giugno (per poi partire il 14) e se come sembra Mulattieri potrà tornare ad allenarsi al maglio tra 40/50 giorni, a quel punto dovrebbe essere tra i convocati.

Ipotesi di formazione

Stamani, come detto, ci sarà la rifinitura. A Grosso servirà per valutare le condizioni dei singoli e quindi effettuare le scelte definitive per quel che riguarda l'undici anti Cagliari. Gli mancherà Mulattieri ma, come ha dichiarato nel corso della conferenza post vittoria sull'Ascoli «ci dispiace perché è il nostro capocannoniere ma, come dico sempre, ho fiducia nella nostra squadra. Mi piace fare le scelte, mi piace avere tutti a disposizione ma ho fiducia in tutti». Riferendosi in modo particolare a Moro e a Borrelli che dovranno sostituire il compagno a iniziare dalla gara di domani. Andando oltre, in porta ci sarà Turati con Lucioni e Ravanelli centrali, con Oyono terzino a destra o a sinistra e, in conseguenza, con Sampirisi o Cotali a ultimare il blocco difensivo. Conferme per i tre di centrocampo e cioè per Rohden, Boloca e Mazzitelli se saranno nella migliore condizione. In avanti con Moro punta centrale, Caso dovrebbe iniziare a sinistra e Insigne o Baez sulla fascia opposta.