Tre vittorie del Cagliari, due dei canarini se mettiamo nel conto anche quella in Coppa Italia e tre i pareggi. L'ultimo dei quali al termine della sfida giocata al "Benito Stirpe" nel girone di andata di questo campionato. Vogliamo cominciare proprio dalla gara di Coppa Italia che si è disputata il 17 agosto 2013 sul rettangolo di gioco dello stadio "Rocco" di Trieste. Con i canarini al terzo campionato di C dopo la retrocessione dalla B mentre il Cagliari era in A. La gara si è conclusa con il successo della squadra allenata da Roberto Stellone dopo i tempi supplementari, con quelli regolamentari che si erano chiusi 1 a 1 grazie ai gol di Daniel Ciofani e di Pinilla.

Quello che diede la vittoria al Frosinone porta la firma di Curiale che, allo scadere del 120' di gioco, ha realizzato il gol al termine di una serpentina tra i difensori ospiti. Venendo al campionato la prima partita l'ha vinta il Cagliari nella Serie C1 2017/2018 (27 settembre) con il risultato di 3 a 1. Il Frosinone però si prese la rivincita al "Comunale" grazie alla rete di Antonio Colagiovanni in campo da pochi minuti. La giovane ala destra coronò il sogno di firmare il gol del successo della squadra della sua città. Nel campionato successivo, dopo la sconfitta a Cagliari per 3 a 1, nel ritorno i canarini di Robotti si fecero rimontare i due gol segnati nel primo tempo.

Dopo le prime quattro sfide di Serie C1 le due formazioni si sono affrontate di nuovo dopo ventinove anni e nel campionato di Serie A: pareggio 1 a 1 al "Benito Stirpe" con le reti di Cassata e Farias, e vittoria di misura del Cagliari nella gara in Sardegna del 20 aprile 2019 decisa dal calcio di rigore trasformato da Joao Pedro. Infine i due pareggi 2 a 2. Il primo , come detto, al "Comunale" il 9 aprile 1989. Gol nel primo tempo di Poli e Artistico su rigore e pareggio ospite nella ripresa con Piovani e Provitali. Sulla panchina del Cagliari Claudio Ranieri. Il secondo nella gara disputata allo Stirpe il 27 novembre dell'anno scorso, difficile da digerire dal momento che il pareggio del Cagliari si è concretizzato con il gol su rigore molto dubbio messo a segno da Lapadula in pieno recupero.