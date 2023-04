«Per Mulattieri confermata la lesione muscolare al flessore della gamba sinistra». È la frase che si legge nel report giornaliero che pubblica l'Ufficio Stampa del Frosinone e che ribadisce le risultanze del primo accertamento strumentale effettuato dall'attaccante canarino. Niente sul tempo di recupero, che non dovrebbe essere breve e, comunque, da non permettere l'utilizzo dell'ex Inter prima del termine del campionato che, come si sa, chiude i battenti il 19 maggio prossimo. Sarebbe già un vantaggio per Mulattieri se riuscisse a superare l'infortunio in tempo per prendere parte ai campionati Europei Under 21 che inizieranno il 21 giugno prossimo.

Il giovane e sfortunato bomber giallazzurro li meriterebbe per le positive prestazioni offerte in campionato e, soprattutto, per i dodici gol che ha realizzato in questa stagione di cui l'ultimo messo a segno proprio nella gara vittoriosa sull'Ascoli sette minuti prima dell'infortunio. Tornando alla seduta di ieri mattina, la squadra è stata impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in un lavoro tecnico abbastanza intenso e nella serie di esercitazioni tattiche. Parzialmente in gruppo Szyminski mentre Lulic si è sottoposto alle terapie prescritte. Lucioni e compagni torneranno in campo anche stamane per il penultimo allenamento. Dopo la conclusione partenza alla volta di Cagliari dove domani la capolista effettuerà la rifinitura e quindi dopodomani alle 16,15 affronterà la formazione di Ranieri.

Pronti Moro e Borrelli

Per l'occasione Grosso avrà a disposizione la rosa quasi al completo, ma sostituire Mulattieri non sarà semplice. Proveranno a non farlo rimpiangere Moro e Borrelli. Toccherà a loro due sopportare il peso dell'attacco giallazzurro in queste ultime sei gare di campionato. Fin qui il più utilizzato dei due è stato Luca Moro, che ha fatto registrare ventinove presenze di cui venti partendo dall'inizio. Per lui ad oggi 1637' giocati nel corso dei quali ha realizzato sei gol (con Brescia, Parma e Cosenza nel girone di andata, e ancora Brescia, Cittadella e Parma al ritorno). È rimasto in panchina una sola volta mentre per due partite non ha fatto parte dei convocati. Solo contro Como e Cosenza è rimasto in campo dall'inizio alla fine. L'altra punta centrale, Gennaro Borrelli è stato in campo 17 volte ma per un totale di soli 221' minuti. In una sola partita ha fatto parte della formazione iniziale ed è stata quella del girone di ritorno vinta sul Modena 2 a 1 nella quale ha disputato il primo tempo. Nelle restanti soltanto apparizioni di breve durata. Nonostante ciò ha messo a segno tre gol nelle gare con Venezia, Bari e Benevento. Con l'infortunio di Mulattieri avranno più spazio, soprattutto Borrelli, ma anche il preso dell'attacco sulle loro spalle.

Ipotesi di formazione

Se si eccettua l'assenza forzata di Mulattieri, per il resto a Cagliari non dovrebbero esserci molte novità rispetto alla formazione che ha giocato con l'Ascoli. Dovrebbe tornare Caso dall'inizio, e poi soliti dubbi di abbondanza sulle corsie esterne della difesa.