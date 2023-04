Niente gita fuori porta, ma Pasquetta di sacrificio per i canarini di Fabio Grosso impegnati sul terreno di gioco del "Benito Stirpe" contro un avversario deciso a vendere cara la pelle di fronte ai circa mille supporter che arriveranno in Ciociaria per essere al fianco dei bianconeri che vogliono ottenere punti salvezza.

Clicca qui per seguire il livescore

La posta in palio, ovviamente, fa gola anche alla capolista per avvicinarsi ulteriormente allo spettacolare traguardo finale. All'appello di Grosso non sono presenti soltanto gli infortunati Szyminski e Lulic, mentre il grosso del gruppo ha risposto presente. È pronto per tornare al successo pieno che gli sfugge da tre partite dal momento che l'ultimo è stato conquistato in casa con il Venezia più di un mese fa. Lucioni e compagni sanno benissimo che l'ostacolo che avranno di fronte è di quelli difficili da superare e per riuscirci dovranno mettere fuori tutte le loro qualità sia tecniche che agonistiche.

«A volte si riesce a tirarle fuori, altre no – ha precisato Fabio Grosso al termine della conferenza stampa di ieri mattina - ma lunedì sarà giornata importante per cercare di provarci». D'altra parte la preparazione all'incontro è stata molto accurata come ha dichiarato lo stesso tecnico.

«La squadra sta molto bene e ha svolto una intensa settimana di lavoro nel migliore dei modi. Ora dovremo dimostrarlo sul campo. Posso contare sulla rosa quasi al completo dal momento che mancheranno solo Lulic e Szyminski. Sono contento di dovere fare delle scelte di abbondanza».

Ovviamente non le ha elencate. Anzi alla domanda se Caso e Mulattieri faranno parte della formazione iniziale dopo essere stati a Perugia tra i migliori, il tecnico ha risposto alla sua maniera.

«A Perugia tutti bene. Comunque abbiamo una rosa con tante valide pedine e spesso è stato determinante chi è entrato. Per fortuna so di poter contare su giocatori bravi che hanno le qualità per mettere in difficoltà gli avversari».

Uno sguardo anche alle partite del tredicesimo turno di ritorno: considerati gli impegni delle dirette concorrenti potrebbe essere contro l'Ascoli la partita più importante della stagione? «È importante come tutte le altre disputate e da giocare ancora. Il numero delle partite sta diminuendo e aumenta di valore invece la posta in palio. Ma sono fatto del tutto marginali. L'importante è fare una prestazioni di livello».

Dal Frosinone alla formazione di Breda. Che tipo di avversario si aspetta di trovare e come dovrà affrontarlo il Frosinone?

«Cercheremo di mettere in campo come sempre ritmo ed intensità elevati cercando di resistere ai loro attacchi e di proporre le nostre soluzioni di gioco. Sicuramente assisteremo a una gara importante e di livello, contro un avversario che ha individualità molto forti in ogni reparto e che, con l'arrivo del nuovo tecnico, ha cambiato anche qualche numero. Ripeto che in settimana abbiamo lavorato bene sotto tutti i punti di vista. Sul campo dobbiamo alzare il livello di gioco, dimenticando quello che è stato per focalizzare tutte le attenzioni sugli impegni da affrontare».