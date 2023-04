Quando lunedì pomeriggio il Frosinone scenderà sul terreno di gioco del "Benito Stirpe", sarà la ventiduesima partita che affronterà da capolista di un campionato che tutti ritengono tra i più difficili e impegnativi. Di fronte avrà l'Ascoli, in un altro incontro che presenterà insidie ormai divenute rituali perchè in Serie B non ci sono gare facili e gare difficili ma tutte presentano un alto indice di rischio. Compresa quella che i canarini dovranno disputare contro la squadra marchigiana. Senonché l'occasione che il tredicesimo turno del girone di ritorno concede al Frosinone, è di quelle che si debbono sfruttare a tutti i costi per raggiungere l'obiettivo più importante.

Il giorno di Pasquetta in quelle due ore circa in cui il Frosinone giocherà le sue carte migliori per conquistare la ventesima vittoria di campionato, a Bolzano si scontreranno Sudtirol e Bari e a Como i lariani cercheranno di fermare la rimonta del Grifone ligure. Tutto, comunque, dovranno fare Lucioni e compagni meno che pensare a quello che sta succedendo sui due rettangoli di gioco. Ma solo a concentrarsi sull'ostacolo, rappresentato dall'Ascoli, da superare perché poi i conti torneranno lo stesso, al di là dei risultati delle squadre in lotta per la promozione diretta.

Dal campo

Proprio per presentarsi di fronte al prossimo avversario nella migliore condizione possibile, ieri la capolista è tornata in campo per svolgere con il massimo impegno il programma di lavoro. Prevedeva dopo la fase del riscaldamento, oltre alla parte tecnica, l'ormai solita e intensa serie di esercitazioni tattiche, svolte in un clima estremamente positivo sotto tutti gli aspetti. In gruppo, ma solo parzialmente, si sono allenati anche Szyminski e Kone, mentre Lulic ha continuato a sottoporsi alle terapie prescritte. Stamane di nuovo in campo per la penultima seduta del programma di lavoro che si concluderà con la rifinitura di domani.

Ipotesi di formazione

Rispetto alla gara di Perugia lo schieramento iniziale dovrebbe presentare diverse novità. Il condizionale è d'obbligo anche perché con Grosso non si può essere sicuri di niente. D'altra parte soltanto lui conosce le condizioni della squadra che ha portato con il lavoro su uno standard di rendimento ottimale, certificato dalla classifica. Possiamo comunque azzardare e ritenere che è arrivato il momento perché Ravanelli e Mazzitelli tornino ad essere titolari dei rispettivi ruoli coperti prima degli infortuni accusati e che Mulattieri dovrebbe anche lui far parte dell'undici che inizierà la gara.

Per il resto aggiungiamo che ci sembrano scontate le presenze di Turati Lucioni, Boloca, Rohden e Caso e che per i due terzini c'è soltanto l'imbarazzo della scelta come pure per l'esterno destro del tridente d'attacco, ruolo per il quale sono pronti Insigne e Baez. Comunque, al di là delle scelte che Grosso sarà chiamato a fare, l'importante sarà che, chi dei canarini inizierà la partita e chi la concluderà, affronti l'impegno con la massima determinazione ben sapendo che non sarà impresa facile conquistare la vittoria.