Nell'ambito del progetto "Frosinone Experience", che il club di Viale Olimpia tiene vivo da sei anni e che al suo interno ha tre sezioni che riguardano Scuola, Territorio e Solidarietà, si è svolto, all' interno della Scuola Media del Campo Coni, il terzo appuntamento stagionale "Frosinone sale in cattedra". Per il Frosinone Calcio ha partecipato anche l'attaccante Giuseppe Caso che, nel corso dei lavori, è stato bersagliato dalle domande da parte di numerosi studenti.

Una la vogliamo proporre in questa sede: quale è stata la partita più difficile con la maglia del Frosinone? La risposta di Caso: «Quella di lunedì sarà la più difficile e la più importante». L'attaccante del Frosinone, capolista solitario a sette gare dal termine del campionato, ne ha giocate tante, per la precisione quelle ufficiali sono state 126, di cui 69 in Serie B volendo allargare il campo della sua carriera. Non solo: l'estroso giocatore giallazzurro ha disputato anche due incontri di Serie A con la maglia del Genoa di cui una addirittura contro la Juventus. Ma non facevano parte della domanda che, invece, riguardava gli incontri giocati nella formazione di Grosso. In questa stagione, iniziata il 16 luglio 2022 con la firma del contratto che ha legato per tre anni Caso al sodalizio del presidente Stirpe, la sua seconda pelle è la casacca giallazzurra con la quale ha conquistato diciannove vittorie di campionato che sono sicuramente tutte presenti nella sua memoria, come pure i sette stupendi gol messi a segno.

Tutte pagine importanti della sua carriera scritte a caratteri di fuoco e da custodire con immenso rispetto. Avrebbe potuto sceglierne, quella che gli ha regalato la soddisfazione più grande… Invece allo studente della Scuola Media del Campo Coni ha risposto che la gara più difficile e più importante sarà quella che il pomeriggio di Pasquetta disputerà al "Benito Stirpe" insieme ai suoi compagni di squadra. Per Lucioni e compagni bisognerà a tutti i costi vincerla perché troppo importanti saranno i tre punti della posta in palio. Staccheranno il primo biglietto del viaggio che il Frosinone ha iniziato il 13 agosto dell'anno scorso con la vittoria sul campo del Modena e che si concluderà il 19 maggio prossimo quando a Terni. Per concludere sull'argomento, Caso ha fissato anche un appuntamento con il giovane studente, ampliandolo anche ai suoi compagni di istituto.

«Lunedì pomeriggio – ha detto - spero di trovarvi tutti allo stadio. Di sicuro non mancheranno per dare una mano all'attaccante e a tutta la squadra impegnata a conquistare la ventesima vittoria del Leone. La più importante e la più difficile delle precedenti. Ma anche la più entusiasmante».

Dal campo

La squadra è tornata ieri pomeriggio in campo per iniziare la preparazione all'incontro con l'Ascoli. Le note positive riguardano Szyminski e Kone che hanno lavorato, anche se parzialmente, insieme ai compagni. Dopo la fase del riscaldamento, il gruppo è stato impegnato nel lavoro aerobico e nella serie di esercitazioni tecniche. Tutti presenti con la sola eccezione di Lulic. Oggi pomeriggio di nuovo in campo.