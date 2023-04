Un pareggio per 1 a 1 tutto sommato giusto, anche se la rete del vantaggio avversario era da annullare per una doppia irregolarità nello sviluppo dell'azione che ha portato al gol di Casasola, quello con cui il Frosinone ha chiuso la gara di sabato a Perugia. E, in generale, una buona prestazione da parte dei canarini mandati in campo da Fabio Grosso, come dimostra il fatto che sui tredici che hanno ricevuto giudizio e voto le insufficienze sono state soltanto tre.

Il migliore in campo è risultato l'autore della rete dei giallazzurri, Samuele Mulattieri con 6,92 . Alle sue spalle il terzetto composto da Daniel Boloca , Giuseppe Caso e Marcus Rohden (6,50). Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa 31ª giornata. La prima novità la troviamo al comando dove Giuseppe Caso ha staccato Fabio Lucioni. Mentre l'ex Genoa ha migliorato il vecchio 6,46 nell'attuale 6,47, la media del capitano è scesa da 6,46 a 6,44.

Novità anche per quel che riguarda il terzo gradino del podio con Samuele Mulattieri, passato da 6,39 a 6,41, che ha scavalcato Ben Kone che non essendo sceso in campo in quanto infortunato ha confermato il vecchio 6,40. Nulla di nuovo, invece, per quel che concerne la quinta piazza dove troviamo sempre Marcus Rohden, che ha leggermente migliorato la precedente media (è passato da 6,37 a 6,38 ). Alle spalle dello svedese c'è sempre Luca Mazitelli , che al "Curi" ha giocato solo nei minuti finali senza prendere voto e confermando quindi il vecchio (6,33).

A un passo dall'ex Monza c'è Daniel Boloca con 6,32. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Luca Ravanelli (6,30), Roberto Insigne e Gennaro Borrelli (6,29), Przemyslaw Szyminski (6,28), Anthony Oyono (6,26), Luca Garritano e Mario Sampirisi (6,23), Ilario Monterisi (6,17), Francesco Gelli e Jaime Baez (6,15), Karlo Lulic (6,13), Matteo Cotali e Stefano Turati (6,12), Sergio Kalaj (6,10), Luca Moro (6,07), per chiudere con Gianluca Frabotta (6,00). A completare la nostra classifica gli unici tre giallazzurri che al momento hanno una media negativa: Milos Bocic (5,94 ), Soufiane Bidaoui (5,86) e Andrea Oliveri (5,58).