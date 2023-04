Un pari sicuramente giusto quello con cui il Frosinone torna a casa dalla trasferta di Perugia. Anche se va sottolineato che la rete del vantaggio dei padroni di casa sarebbe stata da annullare per un fallo di Rosi su Rohden. Cosa che inizialmente l'arbitro ha fatto ma poi, richiamato dal var Maggioni, è tornato sulla sua decisione ed ha concesso il gol. Per fortuna ci ha pensato Mulattieri a siglare la rete dell'1 a 1. Alla fine un punto che lascia tutto immutato per quel che riguarda il vantaggio dei ciociari sulla terza. Vero che si è passati dal +11 che i canarini vantavano sul Sudtirol al +10 di ora sul Bari, ma i pugliesi hanno una peggiore situazione negli scontri diretti con i canarini e quindi alla resa dei conti si deve parlare ancora di +11. E con una gara in meno da giocare.

La tattica

Per la trasferta del "Curi" il tecnico del Frosinone Fabio Grosso deve rinunciare agli infortunati Lulic, Kone e Szyminski, oltre che allo squalificato Frabotta. Tornano invece a disposizione Rohden, Mazzitelli e Ravanelli. Ma nonostante ciò l'allenatore dei canarini decide di dare spazio dall'inizio soltanto allo svedese. Mazzitelli e Ravanelli, invece, partono dalla panchina con la conferma di Gelli e di Kalaj al loro posto. Le novità, invece, rispetto all'undici che era stato sconfitto dai calabresi, oltre a quella già citata di Rohden che prende il posto di Garritano, sono rappresentate da Sampirisi che viene preferito a Oyono, da Insigne per Baez e da Bidaoui, che fa il suo esordio assoluto dal primo minuto, con rinuncia iniziale a Caso.

La cronaca

La prima azione è per i padroni di casa al 9' con una conclusione di Di Carmine parata da Turati. La risposta del Frosinone arriva un minuto più tardi con Bidaoui che si libera bene al limite ma poi calcia debolmente. Al 31' azione di Casasola sulla destra e cross per la testa di Di Carmine che da buona posizione colpisce però centrale e Turati non ha problemi nella parata. Ma l'occasione più ghiotta di tutto il primo tempo arriva al 44' ed è per i canarini. Punizione di Insigne che Rohden devia all'altezza del primo palo trovando una grande risposta di Gori; la sfera arriva sui piedi di Sampirisi che calcia di prima intenzione ma la sua conclusione viene deviata in angolo in maniera fortuita da Rosi.

La ripresa

Poco oltre il quarto d'ora del secondo tempo il Perugia passa in vantaggio. Prima Di Carmine colpisce la traversa, poi sul proseguo dell'azione si crea una mischia in area giallazzurra che si conclude con il gol di Casasola. Il mediocre Feliciani, però, annulla per un fallo di Rosi (colui che aveva servito l'assist al compagno) ma poi, come raccontato in precedenza, richiamato dal var convalida. Il Frosinone cerca subito il pari, che trova in maniera meritata al 32'. Lancio per Caso che si libera in maniera spettacolare a centro area e poi serve un assist al bacio a Mulattieri che mette dentro. Nel finale, bravo Turati su tiro di Di Serio.