Finisce 1 - 1 la sfida del "Curi" tra Perugia e Frosinone. Umbri in vantaggio con Casasola al 62', pareggio del Frosinone con Mulattieri al 77'. Gara molto tirata e combattuta con il Frosinone che ha espresso una migliore qualità della manovra rispetto al Perugia. Nel primo tempo annullata una rete a Moro perché secondo l'assistente dell'arbitro, sull'assist di Rohden il pallone era già uscito dal campo. I ragazzi di Grosso rimangono in testa alla classifica ma il vantaggio sul Genoa, secondo, si è ridotto a quattro punti. Il Bari, terzo in classifica, è distante dieci punti. Prossimo match il giorno di Pasquetta in casa contro l'Ascoli.