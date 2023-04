Archiviata l'ultima sosta prevista per questa stagione dal campionato di Serie B, il Frosinone torna in campo questo pomeriggio (fischio d'inizio alle 16.15) per affrontare la trasferta di Perugia.

Dopo l'inaspettata sconfitta interna arrivata nella sfida dello "Stirpe" contro il Cosenza, i canarini hanno un ulteriore motivo per uscire dal "Curi" con un risultato positivo.

Riprendere la corsa interrotta con i calabresi diventa di fondamentale importanza sotto il profilo del morale e, soprattutto, della classifica. Vero che undici lunghezze di vantaggio sulla terza (per quanto riguarda il Genoa secondo la sua classifica conta relativamente visto che alla fine della regular season comunque le prime due accedono direttamente alla prossima Serie A), ossia il Sudtirol, con ventiquattro punti ancora a disposizione sono tante, ma prima si riesce ad arrivare alla realizzazione di quel sogno chiamato promozione e meglio è.

Il Perugia non è certamente avversario facile da affrontare, essendo come tutte le squadre guidate da Castori complesso che bada principalmente a difendersi e ripartire e, non ultimo, a far giocare male l'avversario. Ma in questo campionato il Frosinone ha dimostrato, quando ce n'è stato bisogno, di sapersi adattare a qualsiasi tipo di avversario e vincere anche quelle partite così dette "sporche". L'importante, quindi, sarà soprattutto approcciare la contesa al massimo della voglia, della determinazione e della cattiveria agonistica.

Aspetto tecnico e tattico

Per quanto riguarda poi l'aspetto più squisitamente tecnico, nonostante le assenze degli infortunati Kone, Lulic e Szyminski, e dello squalificato Frabotta, per l'occasione il tecnico Fabio Grosso avrà comunque ampia possibilità di scegliere il migliore undici da mandare in campo. In particolare, rispetto all'ultima partita contro il Cosenza, l'allenatore dei giallazzurri potrà di nuovo contare su Ravanelli, Mazzitelli e Rohden (i primi due assenti per infortunio contro i calabresi e il terzo per squalifica), che dovrebbero giocare tutti e tre dal primo minuto. Sempre rispetto all'ultimo incontro, poi, potrebbero esserci anche altre novità in difesa e in attacco. Per quel che riguarda il pacchetto arretrato, non è da escludere il rientro nella formazione iniziale di Sampirisi. In tal caso fargli posto sarebbe uno tra Oyono o Cotali.

In avanti, invece, Mulattieri appare in vantaggio nei confronti di Moro, così come Insigne potrebbe tornare titolare a discapito di Baez. In definitiva l'undici anti Perugia, schierato come sempre con modulo di partenza 4-3-3, dovrebbe vedere Turati in porta, e davanti a lui il quartetto di difesa formato, da destra a sinistra, da uno tra i già citati Sampirisi o Oyono, Lucioni, Ravanelli e Cotali (o lo stesso Oyono). A centrocampo Mazzitelli si riprenderà le chiavi della regia con ai suoi lati Rohden e Boloca. In avanti, infine, a comporre il tridente dovrebbero essere gli esterni Insigne e Caso con al centro Mulattieri. Da ricordare, infine, che nell'occasione Lucioni e compagni saranno sostenuti da oltre 1200 tifosi pronti come sempre a far sentire la loro voce.