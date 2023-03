Otto partite al termine del campionato non sono molte, ma sicuramente formano il lotto più importante di impegni dell'intera stagione. Anche perché saranno affrontate senza altre interruzioni fino al termine di un campionato ancora molto incerto soprattutto per le formazioni che saliranno in Serie A direttamente o passando per i play off. Il Frosinone di Fabio Grosso guida la griglia delle squadre impegnate nello sprint finale in posizione di grande favorito per la promozione diretta, contando ancora sei punti di vantaggio sul Genoa e quasi il doppio sul Sudtirol (undici) che occupa la terza posizione. Però guai a pensare di esserci già nel paradiso del calcio nazionale perché di insidie da evitare ce ne sono ancora tante.

Anche per questo oltre mille cuori giallazzurri saranno presenti sugli spalti del "Renato Curi" per spingere il Leone nell'impresa di conquistare la ventesima vittoria e quindi per compiere altri tre passi verso il traguardo finale. Avendo di fronte un avversario che ha impellente bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona dei play out. Lo sanno Lucioni e compagni che stamane concluderanno la lunga preparazione alla difficile gara con il Perugia e sono pronti a battersi sotto ogni aspetto, sia tecnico che agonistico; lo sanno anche i supporter giallazzurri che in massa hanno risposto "presente" alla ventottesima sfida con il Grifo il cui risultato, se non decisivo, è sicuramente di peso maggiore della solita posta in palio. Dalla tarda mattinata di ieri il settore degli ospiti dello stadio è sold out e peccato che contenga, come da ultimo comunicato del Perugia, soltanto 1.125 posti.

Ce ne sarebbero voluti molti di più per evadere le richieste di una tifoseria che vuole fare sentire tutta la sua presenza per combattere al meglio sugli spalti la battaglia civile del tifo a sostegno di quella che i giallazzurri dovranno affrontare sul campo per uscirne vittoriosi. Comunque sono sicuramente in numero da record stagionale e pronti a salire sui pullman che, nella tarda mattinata di domani, sfileranno sull'Autosole per raggiungere la sede dell'incontro con tutto il carico di entusiasmo che si porteranno dietro.

Dal campo

Intanto ieri mattina la squadra è tornata in campo per la penultima seduta in preparazione all'incontro. Grosso e il suo staff l'hanno impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in un lavoro aerobico e su palle inattive. Differenziato per Szyminshi e Kone mentre Lulic ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso. Stamane la rifinitura che al tecnico servirà per le ultime decisive valutazioni circa la condizione dei singoli, Necessarie per poi decidere lo schieramento iniziale. Grosso ha a disposizione un ventaglio abbastanza ampio di alternative in tutti i reparti e questo può rendere problematico le scelte che il tecnico sarà chiamato a fare. Comunque la formazione iniziale, con il recupero di Rohden, di Ravanelli e di Mazzitelli e il dispendioso viaggio di ritorno dal Gabon di Oyono, potrebbe essere la seguente: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Caso.