«Il Perugia calcio comunica che da mercoledì 29 marzo alle ore 16 inizia la vendita in modalità online, presso le ricevitorie abilitate Ticketone e da casa, dei biglietti per la gara Perugia-Frosinone in programma sabato 1 aprile ore 16.15 presso lo stadio "Curi". Solo per l'acquisto online occorre la Grifo card… Per quanto riguarda il settore ospiti non è attiva la vendita online. Sarà possibile acquistare i tagliandi solo presso le ricevitorie autorizzate e lo potranno fare soltanto i residenti nella provincia di Frosinone. La vendita terminerà venerdì 31 marzo alle ore 19. Il costo del biglietto è di euro 15. La società biancorossa sconsiglia l'acquisto nel settore "Curva Nord" riservato ai tifosi locali».

È il comunicato apparso sul sito ufficiale del Perugia Calcio nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Cioè a tre giorni dalla disputa dell'incontro e con i tifosi che ne hanno a disposizione poco più di due per acquistare il biglietto di ingresso al "Renato Curri". E la protesta è subito scattata in toni molto civili anche se vibrata per il fatto di non potere contare nemmeno sul servizio online che, invece, è attivo per la tifoseria del Grifo. E questo non è andato giù ai supporter canarini che sono stati costretti a riversarsi nell'unica ricevitoria autorizzata Ticketone alla vendita dei tagliandi. Ancora più strano il fatto che il Perugia Calcio ha comunicato l'inizia della vendita dei biglietti alle ore 16 di mercoledì 29 marzo quando nella stessa rivendita "Segnali di fumo" di via Pier Luigi Giovanni da Palestrina il punto vendita è stato aperto da Ticketone alle ore 16,30 del giorno precedente.

Nonostante il disagio è stata ugualmente caccia al tagliando per assistere all'incontro che la capolista dovrà disputare sabato pomeriggio con lo stadio "Curi" che avrà sugli spalti una larga fetta giallazzurra. Infatti per la trasferta in Umbria i supporter giallazzurri stanno organizzando una carovana che ieri pomeriggio contava già undici pullman oltre a numerosi minivan e mezzi privati. Insomma i 1.200 posti del settore ospiti dovrebbero essere tutti occupati dal momento che le ventisette sfida tra Frosinone e Perugia sono state sempre molto attese e seguite. Figuriamoci la prossima che ha una posta in palio molto più importante del solito per i noti motivi, anche se di diversa natura.

Dal campo

Nel frattempo i canarini continuano a lavorare in preparazione alla gara di dopodomani. Ieri pomeriggio Grosso e il suo staff hanno impegnato la squadra, dopo la fase di riscaldamento, in un lavoro tattico e una serie di partite a tema. Lulic ha proseguito con le terapie, Kone e Szyminski con il lavoro differenziato, mentre sono tornati a disposizione due dei tre calciatori che avevano risposto alle convocazioni delle loro nazionali. Stiamo parlando del portiere Turati e dell'attaccante Mulattieri, protagonisti con l'Under 21 dell'Italia, che hanno ripreso a lavorare con il resto dei compagni. Oggi, quindi, farà rientro in sede anche Oyono che ha giocato due gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, con la nazionale maggiore del Gabon.