Con l'avvicinarsi della ripresa del calcio giocato si va sempre più ricomponendo la formazione che Fabio Grosso dovrà ora schierare in campo nel modo migliore. A cominciare dalla partita di sabato quando al "Renato Curi" la capolista solitaria del campionato dovrà affrontare un Perugia affamato di punti per allontanarsi dalla zona play out. Se il "Grifone" cerca punti salvezza, il Frosinone vuole conquistarne per avvicinare ulteriormente il sogno a otto gare dalla fine. Tutte difficili, ma comunque alla portata della formazione giallazzurra. Basta pensare che dalle stesse, nel girone d'andata, sono arrivati diciassette punti sui ventiquattro in palio. Se Lucioni e compagni dovessero ripetersi conquistandone altrettanti, i punti per tornare per la terza volta in Serie A non solo basterebbero, ma avanzerebbero anche.

Ravanelli e Frabotta ok

Ancora buone notizie dalla "Città dello Sport" dove il Frosinone è stato in campo al mattino e nel pomeriggio. Diciamo subito che Grosso per la partita di sabato potrà contare anche sul difensore Ravanelli, che ieri è tornato in gruppo insieme a Frabotta. Quest'ultimo, però, non sarà presente al "Curi" in quanto squalificato. Il programma di allenamento di ieri prevedeva nella seduta mattutina e dopo la fase del riscaldamento, lavoro aerobico anche abbastanza intenso. Nel pomeriggio situazioni tattiche ed esercitazioni tecniche. Non vi hanno preso parte Szyminski e Kone che hanno continuato a sostenere un allenamento differenziato. Terapie, infine, per Lulic. A disposizione di Grosso restano ancora due sedute oltre la rifinitura di venerdì mattina. Sicuramente importanti soprattutto per assicurare alla manovra una maggiore brillantezza.

In campo anche i nazionali

Nella seduta di oggi pomeriggio ci saranno anche i tre nazionali. Turati e Mulattieri sono rientrati da Reggio Calabria dopo aver indossato la maglia azzurra nella formazione Under 21. Il portiere ha difeso la porta nella seconda partita vinta 3 a 1 contro l'Ucraina; l'attaccante ha realizzato entrambi i gol della gara vinta in Serbia, entrando anche nei minuti finali della partita di Reggio Calabria, dando il cambio a Colombo. Dal Gabon rientrerà anche Oyono che ha disputato la doppia sfida con il Sudan, valevole per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Quindi da questo pomeriggio ranghi al completo.

Ipotesi di formazione

Provando a questo punto ad entrare in quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Grosso per l'incontro di sabato, se si fa eccezione per Szyminski, Kone e Lulic, il tecnico dei ciociari avrà a disposizione il resto della rosa. Quindi potrà scegliere come vuole, ma bisognerà vedere quali saranno le condizioni di Turati, Mulattieri e Oyono quando scenderanno in campo nell'allenamento odierno. Se hanno speso energie in più ma senza pressione di alcun genere, il ritmo partita lo hanno però mantenuto e potrebbe essere un vantaggio in più. Comunque una formazione proviamo ad abbozzarla: Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne Mulattieri, Caso.