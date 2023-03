Nel weekend appena trascorso il campionato di Serie B ha messo in archivio l'ultima sosta di questa stagione. Dal prossimo fine settimana, quindi, prenderà il via il rush finale della regular season con otto gare di fila che decideranno tutti i verdetti del campionato: le due promozioni dirette, le sei formazioni che prenderanno parte ai play off, le tre retrocesse e le due squadre che disputeranno i play out.

Per il Frosinone, capolista indiscussa del torneo, la ripresa avverrà sabato alle 16.15 sul campo del Perugia. Una sfida che, dopo il riposo di ieri, i canarini cominceranno a preparare da questo pomeriggio, con il chiaro intento di mettere a segno al"Curi" il pronto riscatto dopo l'inaspettata sconfitta interna dell'ultimo turno contro il Cosenza. Nella prima settimana di allenamenti, Grosso e il suo staff hanno puntato soprattutto su un lavoro atletico, mentre in questi sei giorni che mancano alla trasferta in Umbria, si penserà a preparare la sfida contro l'undici guidato da Fabrizio Castori sotto il profilo tattico e tecnico Previsti due importanti rientri che potrebbero diventare di più Rispetto alla partita contro i calabresi, sabato prossimo l'allenato re del Frosinone potrà di nuovo contare su due pedine molto importanti del suo centrocampo: Marcus Rohden e Luca Mazzitelli.

Il primo era assente con il Cosenza in quanto squalificato, mentre il regista non era a disposizione a causa di un problema al quadricipite della coscia destra che ora è del tutto superato come dimostrano gli allenamenti svolti in gruppo dall'ex Monza la scorsa settimana. Ma le buone notizie per Fabio Grosso potrebbero non fermarsi qui. Anche Ravanelli, Kone e Szyminski, infatti, potrebbero tornare a disposizione per Perugia. Da venerdì scorso tutti e tre hanno iniziato a svolgere un lavoro differenziato e la speranza è che a breve possano rientrare ingruppo e quindi essere convocati per l'incontro del "Curi".

L'ex Cremonese deve risolvere un problema di affaticamento che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Cosenza; il suo compagno di reparto polacco si è, invece, fatto male ad una caviglia dopo pochi minuti dal via della sfida di sabato scorso, mentre l'ivoriano ha saltato le ultime due partite per una contusione ad un polpaccio. Tra domani e dopodomani rientreranno anche i nazionali In definitiva i sicuri assenti contro il Perugia saranno soltanto l'infortunato Lulic e lo squalificato Frabotta. Tra domani e dopodomani, poi, Grosso attende il rientro dei tre calciatori che da inizio della scorsa settimana hanno risposto alla chiamata delle loro nazionali. Turati e Mulattieri a quella dell'Italia Under 21, mentre Oyono a quella maggiore del Gabon.

Per quanto riguarda il portiere e l'attaccante, dopo l'amichevole di giovedì in Serbia (Turati è rimasto in panchina, mentre Mulattieri è stato l'autore di entrambe le reti del successo degli azzurrini), oggi saranno impegnati nella gara di Reggio Calabria contro l'Ucraina.

L'esterno di difesa, invece, dopo aver contributo al successo dei suoi nella partita interna contro il Sudan (valida per la qualificazione alla Coppa D'Africa), stasera tornerà di nuovo in campo e sempre contro il Sudan, ma in trasferta.