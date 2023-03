Anche se il campionato è entrato in sosta forzata per riprendere il tratto finale sabato prossimo con la partita di Perugia, il Frosinone, che solitario ne guida la classifica, è rimasto ugualmente agli onori della cronaca sportiva nazionale in seguito all'exploit di Samuele Mulattieri, autore di una doppietta nella gara vinta dall'Italia Under 21 in casa della Serbia. Alla soddisfazione del club del presidente Stirpe, del direttore Angelozzi, che ha fatto indossare al valido attaccante la casacca giallazzurra, e di Grosso che lo sta allenando si è ovviamente aggiunto l'entusiasmo dei supporter del Leone per la prestazione del giovane bomber con la maglia azzurra sulle spalle.

Martedì, dopo la disputa della gara contro l'Ucraina, in programma domani sera (ore 20) a Reggio Calabria, la nazionale Under 21 restituirà al Frosinone il valido attaccante. Che potrà tornare a giocare con i suoi compagni con i quali ha conquistato più carico di prima e come sempre pronto per dare il suo valido contributo a suon di gol per raggiungere il traguardo più importante. Finora Mulattieri, nato a La Spezia il 7 ottobre 2000, ha messo a segno 10 reti in 27 presenze.

Il futuro di Mulattieri

È il 25 luglio dell'anno scorso quando il Frosinone comunica "di avere raggiunto l'accordo con la società Football Club Internazionale Milano per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri. L'attaccante classe 2000 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023". Il brillante campionato che sta portando avanti con il Frosinone e l'ottima prestazione in azzurro non sono ovviamente sfuggiti all'Inter che ne possiede il cartellino e nel giocatore crede. E lo dimostra anche il fatto che nella trattativa di luglio il Frosinone è riuscito soltanto a strappare il diritto di riscatto ma con la successiva opzione da parte del club nerazzurro del controriscatto che sicuramente farà valere.

E dal momento che gli occhi puntati sul giocatore non si contano, la possibilità c'è che l'attaccante faccia le valigie per altri lidi. Il Frosinone però, nella persona del direttore Angelozzi, le sue carte le giocherà puntando ovviamente su una serie di situazioni che al momento sembrano essere favorevoli. Riguardano i buoni rapporti tra il Frosinone e l'Inter, tra il Frosinone e il giocatore, tra Guido Angelozzi e la società nerazzurra e lo stesso giocatore che è nato interista e ha in animo di tornare a esserlo dopo la trafila fatte nelle giovanili nerazzurre.

Ma quella più importante è che, come è ormai noto, Samuele Mulattieri all'Inter ce l'ha portato proprio l'attuale direttore dell'Area tecnica del Frosinone nell'estate del 2018. Situazioni favorevoli ma a patto che si verifichi il presupposto che tutti abbiamo nella mente e nel cuore. Perché l'Inter potrebbe di nuovo dare in prestito l'attaccante per quel processo di maturazione tecnica necessaria per affrontare la Serie A ad alti livelli. E allora l'opzione Frosinone potrebbe acquistare vantaggi e, comunque, sarebbe da non scartare.