La sosta del campionato a otto partite dal termine dovrebbe permettere al Frosinone di uscire dal tunnel della serie di infortuni che ne hanno rallentato la corsa solitaria al vertice della classifica. Se escludiamo Lulic, per il quale la stagione è finita, e Kone, tuttora impegnato nelle terapie per superare un problema che presumiamo sia di natura muscolare, gli altri canarini hanno ripreso la preparazione lavorando sul campo.

Il primo a tornare a disposizione di Grosso per essere utilizzato in campionato sarà Mazzitelli e, quindi, i difensori centrali Szyminski e Ravanelli che hanno ripreso con tutte le cautele del caso ma hanno ancora dieci giorni a disposizione per tornare in condizioni fisiche rassicuranti. Grazie alla serie di infortuni, resa ancora più pesante contro il Cosenza a causa della squalifica di Rohden, il Genoa non solo ha ridotto a sei punti il distacco dalla capolista giallazzurra ma l'ha raggiunta per quanto riguarda i gol subiti. E infatti mentre la formazione del Grifone non ne ha presi negli ultimi cinque incontri, il Frosinone è incappato nelle due sconfitte del "Benito Stirpe" nelle quali Stefano Turati è stato battuto cinque volte: quattro dal Parma e l'ultima dal Cosenza.

Con il risultato che ora le migliori difese sono due con 19 reti subìte appunto. A favore della capolista resta la differenza tra quelle fatte e prese che per i canarini è di +29 e per i rossoblù è di + 20. C'è da considerare che in entrambe le partite Grosso non ha potuto schierare Luca Ravanelli nel ruolo che ha coperto sempre con un rendimento oltre la sufficienza nelle altre venti gare giocate tutte dal primo al novantesimo minuto. In totale il difensore ex Cremonese ha debuttato in maglia giallazzurra alla sesta di campionato nella vittoriosa partita con il Palermo, dopo tre panchine e con il Frosinone già battuto a Benevento e con il Cittadella. In tutto Grosso non lo ha impiegato in dieci incontri e le ultime tre assenze ci sono state nella vittoriosa trasferta di Como e, come detto, nelle due sconfitte con Parma e Cosenza.

Al tirare della somme, su Ravanelli possiamo concludere con questi dati: nelle venti partite disputate il Frosinone ha incassato undici reti con una media gol subìti per partita di 0,55. Nelle dieci gare in cui è rimasto assente, la capolista ha subìto otto gol con un media quindi di 0,80. Se poi aggiungiamo che nelle undici reti prese nei venti incontri disputati dal difensore tre sono state realizzate dal dischetto del rigore (due a Parma e una con il Cagliari) la media con Ravanelli in campo scende addirittura a 0,40 gol subìti a gara.

Mazzitelli in gruppo

Ieri, intanto, doppio allenamento. Riscaldamento e lavoro aerobico nella seduta mattutina mentre nel pomeriggio Grosso ha impegnato la squadra in una serie di esercitazioni tecniche e tattiche. La nota sicuramente molto positiva riguarda Mazzitelli che è tornato ad allenarsi completamente in gruppo. Lavoro personalizzato, invece, per Szyminski, Ravanelli e Frabotta. Terapie, come detto, per Lulic e Kone. Oggi nuova doppia razione di allenamento.