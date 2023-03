Due giorni di riposo per smaltire fatica e soprattutto delusione per la battuta d'arresto con il Cosenza, e ieri pomeriggio il Frosinone è tornato in campo per cominciare a preparare la trasferta del 1° aprile a Perugia. Per Grosso sarà un lavoro più importante dal punto di vista del morale e più lungo rispetto al solito per quello mentale e fisico. Undici giorni di allenamenti che serviranno anche per cercare di recuperare gli infortunati o parte di essi. E le prime notizie che ci sono giunte dalla seduta di ieri sono sicuramente positive e fanno ben sperare per il prossimo futuro. Soprattutto per quanto riguarda Mazzitelli che è tornato ad allenarsi sul campo dopo avere saltato le partite con il Venezia, di Bari e con il Cosenza, a causa di un problema al quadricipite accusato nel corso della gara di Ferrara con la Spal dove è rimasto in campo fino a poco prima del quarto d'ora.

Ma sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino hanno lavorato ieri pomeriggio, seppure a parte, anche Ravanelli, Szyminski e Frabotta. Il primo nel corso della seduta di giovedì scorso si è fermato per una forma di affaticamento muscolare alla coscia destra e ha saltato l'ultima gara, mentre gli altri due hanno lasciato il terreno di gioco rispettivamente dopo sedici minuti del primo tempo Szyminski e al trentunesimo della ripresa Frabotta che era subentrato a Cotali a inizio secondo tempo. Tornano alla ripresa di ieri, il gruppo squadra è stato impegnato, dopo la fase del riscaldamento, in un lavoro aerobico abbastanza intenso concluso da una serie di esercitazioni tecniche. Mazzitelli ha lavorato con i compagni di squadra soltanto parzialmente mentre, come detto, un allenamento personalizzato hanno svolto Ravanelli, Szyminski e Frabotta che, comunque, è in odore di squalifica.

Nella giornata odierna i canarini sono attesi da una doppia seduta di lavoro. Lulic e Kone, infine, si sono sottoposti alle terapie prescritte mentre assenti giustificati sono stati Turati, Mulattieri e Oyono.

Canarini in nazionale

Tutti e tre sono impegnati con le rispettive nazionali. L'estremo difensore e l'attaccante, convocati l'Under 21 di Nicolato, scenderanno in campo in due occasioni: il 24 marzo contro la Serbia a Backa Topola (fischio d'inizio alle ore 18) e il 27 marzo contro l'Ucraina allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria (ore 20). Oyono, invece, è stato convocato dal selezionatore della nazionale del Gabon, Patrice Neveu, per giocare le due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Sudan.

Quella di andata si giocherà allo stadio di Franceville domani con inizio alla ore 20, mentre il ritorno è previsto in Sudan, più precisante a Khartoum alle ore 22 del 27 maro prossimo. Infine nella nazionale Under 19 di Alberto Bollini ci sarà il portiere della Primavera Lorenzo Palmisani, classe 2004, tra i protagonisti della bellissima stagione della formazione di Giorgio Gorgone. Gli azzurrini si sono trasferiti in Germania dove a Brema prenderanno parte all'importante torneo "Elite Round" per affrontare nella giornata odierna i padroni di casa, sabato la Slovenia e il 28 il Belgio. Se saranno primi dopo le tre gare prenderanno parte alla fase finale.