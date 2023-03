L'inaspettata sconfitta, arrivata per il Frosinone sabato pomeriggio nella gara interna contro il Cosenza, è stata figlia di una prestazione di squadra non certo brillante da parte dei canarini. Non a caso dei quattordici calciatori che hanno preso giudizio e voto, soltanto due hanno ottenuto la sufficienza. Il migliore in campo è risultato, così come era accaduto nel turno precedente a Bari, Anthony Oyono . Il nazionale del Gabon ha ottenuto una media di 6,33 e ha preceduto il portiere Stefano Turati (6,00). Terzo gradino del podio per la coppia composta da Giuseppe Caso e Matteo Cotali , che, però, come detto, non hanno raggiunto comunque la sufficienza (5,83 ).

Andiamo a questo punto a vedere quella la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa 30ª giornata. La prima novità la troviamo al comando con Giuseppe Caso che è andato nuovamente ad affiancare Fabio Lucioni. Il capitano, infatti, ha visto il suo vecchio 6,50 trasformarsi nell'attuale 6,46, così come la punta esterna ha abbassato il suo 6,49 post Bari. Novità anche per quel che riguarda il terzo gradino del podio dove Samuele Mulattieri è stato scavalcato da Ben Kone. Mentre la media dell'attaccante è scesa da 6,41 a 6,39, il centrocampista contro il Cosenza non ha giocato in quanto infortunato e quindi ha mantenuto il suo vecchio 6,40.

In quinta posizione troviamo un altro canarino che sabato scorso non ha giocato, ma in questo caso per squalifica: Marcus Rohden. Lo svedese vanta sempre una media di 6,37 e precede Luca Mazitelli (anche lui era out per infortunio) che ha scavalcato la coppia composta da Roberto Insigne e Daniel Boloca. Il primo, infatti, ha confermato il suo 6,33, mentre gli altri due sono scesi a 6,31. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Luca Ravanelli (6,30), Gennaro Borrelli (6,29), Przemyslaw Szyminski (6,28), Anthony Oyono (6,26), Luca Garritano e Mario Sampirisi (6,23), Francesco Gelli (6,18), Ilario Monterisi (6,17) Jaime Baez (6,15), Karlo Lulic (6,13), Matteo Cotali e Sergio Kalaj (6,13), Stefano Turati (6,11), Luca Moro (6,09), per chiudere con Gianluca Frabotta (6,00). A completare la nostra classifica gli unici tre giallazzurri che al momento hanno una media negativa: Milos Bocic (5,94 ), Soufiane Bidaoui (5,84) e Andrea Oliveri (5,58).