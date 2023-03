«Dobbiamo lavorare sodo come abbiamo fatto finora e ricaricare le pile sotto l'aspetto fisico e mentale, perché nell'ultimo periodo siamo apparsi troppo compassati. Così facendo riprenderemo alla grande». È il succo delle dichiarazioni post partita del capitano Lucioni che la capolista di Fabio Grosso comincerà ad attuare sul campo oggi pomeriggio alla ripresa della preparazione. E sarà la prima seduta del periodo di sosta di dodici giorni che dividono dalla ripresa del campionato che coincide con la trasferta di Perugia.

Una sosta che è giunta opportuna per meditare sugli errori commessi nella gara con il Cosenza, per resettarli e riprendere il percorso riguardante le ultime otto tappe della stagione regolare. Saranno giorni di lavoro intenso per ricaricare le batterie di nuove energie, necessarie per affrontare lo sprint finale contro una pattuglia che, per accorciare ulteriormente il distacco dal vertice, dovrà non solo fare punti ma sperare che la capolista non torni ad essere la squadra che l'ha fatta da padrona, avendo alle spalle ancora oggi a sei lunghezze di vantaggio sul Genoa secondo e undici sul Sudtirol terzo.

Con l'ulteriore vantaggio che seconda e terza dovranno venire in Ciociaria per affrontare al "Benito Stirpe" la capolista. Per il Frosinone, comunque, non sarà soltanto questione di riacquistare la condizione migliore nel corso delle serie di sedute di allenamento per riprendere la corsa verso il traguardo finale. C'è anche il problema delle assenze per infortuni che nell'ultimo periodo ha avuto anche il suo peso. Per dirla con una parola rubata a Lucioni, è apparsa ultimamente "compassata" nella manovra. Le rinunce ai vari Mazzitelli (fuori da già tre partite), a Kone e a Ravanelli, ha rappresentato sicuramente un handicap pesante. E se i primi due ce la faranno o meno a recuperare nel corso della sosta è difficile anche prevederlo dal momento che ben poco è trapelato circa il nuovo problema che hanno accusato.

Sappiamo solo che fino a giovedì scorso entrambi hanno continuato a sottoporsi alle terapie del caso per eliminare i relativi problemi. Mazzitelli, dopo aver giocato i primi 57 minuti della gara vinta a Ferrara, ha saltato le tre successive con il Venezia, a Bari e con il Cosenza. Kone, recuperato dall'assenza di dieci gare per l'infortunio al piede destro, dopo le cinque apparizioni per complessivi 155 minuti ha saltato Bari e Cosenza avendo accusato un nuovo problema. Oggi pomeriggio, come detto, la ripresa della preparazione. Speriamo, e con noi i tifosi del Leone, che riprendano a lavorare sul campo anche gli infortunati o parte di essi e alludiamo non a Lulic ma a Mazzitelli, a Kone e a Ravanelli.

Ed anche che qualcuno di loro, oltre a Rohden che ha scontato il turno di squalifica, torni a disposizione del tecnico per la gara di Perugia. Al termine della gara di Bari, parlando degli assenti che ci sarebbero stati in quella con il Cosenza, Grosso ha dichiarato: «Avremo fuori Lulic, Mazzitelli, Kone e Rohden (ai quali poi si è aggiunto anche Ravanelli; ndr). Ma le caratteristiche all'interno della rosa le abbiamo per fare grandi prestazioni a prescindere dal numero di centrocampisti che abbiamo. Ma se continuiamo su questa strada sarà difficile. Però ho fiducia in tutti».