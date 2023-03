Dopo l'ottima prestazione del turno precedente in casa del Bari, questo pomeriggio il Frosinone torna a giocare davanti al pubblico amico per affrontare (fischio d'inizio alle ore 14) il Cosenza. Il pareggio del "San Nicola", per molti versi stretto alla luce delle diverse occasioni da rete create dai canarini contro una sola dei pugliesi, ha permesso comunque alla formazione di Fabio Grosso di mantenere inalterato il vantaggio di dodici lunghezze nei confronti della terza della classe (i galletti appunto) quando al termine della stagione regolare mancano a questo punto nove partite.

Ed ecco, allora, che ottenere l'intera posta in palio nella sfida odierna contro i calabresi, vorrebbe significare avvicinare sempre di più... il sogno. I tre punti, chiaramente, permetterebbero al Frosinone di lasciare quantomeno invariato il vantaggio sul Bari terzo senza doversi preoccupare di quello che sarà poi il risultato della formazione di Mignani nella trasferta di domani a Terni.

Ma battere il Cosenza vorrebbe anche significare presentarsi alla sosta che il campionato di Serie B osserverà nel prossimo fine settimana, al massimo sotto tutti i punti di vista. L'importante per Lucioni e compagni, come sempre, sarà soltanto scendere in campo dando tutto e anche di più ma, soprattutto, senza pensare minimamente che l'avversario di turno occupa soltanto il penultimo posto della classifica.

Aspetto tecnico e tattico

Un piccolo problema in casa giallazzurra potrebbe essere rappresentato dalle scelte obbligate che il tecnico dei ciociari sarà a costretto a fare per i tre ruoli di centrocampo. Per la mediana, infatti, e qui entriamo chiaramente nell'aspetto tecnico, non saranno a disposizione gli infortunati Lulic, Kone e Mazzitelli, oltre allo squalificato Rohden. Ai quattro bisogna poi aggiungere Ravanelli che si è fermato nel corso della rifinitura. Abbondanza, comunque, in difesa e in attacco, dove potrebbero esserci delle novità iniziali rispetto alla formazione che è scesa in campo sabato scorso a Bari. Partendo dal pacchetto arretrato, sulla corsia sinistra potrebbe esserci il rientro di uno tra Cotali e Frabotta (entrambi in panchina al "San Nicola"), mentre Oyono, che nell'ultima sfida ha giocato su quella corsia, potrebbe tornare a destra a discapito di Sampirisi.

In attacco, invece, Grosso dovrà decidere come sempre chi sarà la punta centrale tra Mulattieri e Moro (anche se il primo appare favorito), e quindi se "restituire" a Insigne la corsia di destra con Baez che in quel caso partirebbe dalla panchina. In definitiva l'undici anti Cosenza, schierato con il solito modulo 4-3-3, dovrebbe vedere Turati in porta, che agirà alle spalle di una difesa composta da due tra Sampirisi, Oyono, Frabotta e Cotali, che agiranno sulle fasce, con Lucioni e Szyminski che saranno i due centrali. A centrocampo Garritano, Boloca e Gelli, mentre in attacco Caso agirà sulla sinistra e, come detto, uno tra Insigne o Baez a destra e, quindi, uno tra Mulattieri o Moro per il ruolo di prima punta.