Con le due curve al completo, con la Tribuna Est che dovrebbe avvicinarsi al sold out, con la Main stand che continua a crescere nelle presenze e, infine, con la tifoseria ospite che lascerà pochi sedili vuoti nel settore riservato, il "Benito Stirpe" presenterà domani pomeriggio una consistente cornice di pubblico per la gara tra il Frosinone di Fabio Grosso e il Cosenza di William Viali. Sarà una sfida importante soprattutto per la posta in palio che fa gola per motivi diversi non solo ai canarini ma anche ai lupi. Permetterebbe ai primi di compiere altri tre passi verso il traguardo finale più ambito e ai secondi di risalire la china di una classifica che resta preoccupante.

Ieri mattina i giallazzurri sono tornati in campo per sostenere la penultima seduta di preparazione alla gara che precederà l'ultima sosta del campionato prima della volata finale. Tutti presenti all'infuori dell'infortunato da tempo Lulic, di Mazzitelli e Kone, che si sono sottoposti alle terapie del caso (domani mancherà poi lo squalificato Rohden). Il programma prevedeva una serie di esercitazioni tattiche e situazioni su palla inattiva, che la squadra ha svolto con il solito massimo impegno, ben sapendo che in gara si raccolgono i frutti del lavoro settimanale.

Stamane, come detto, la rifinitura che servirà a Grosso per valutare le condizioni dei singoli sotto tutti gli aspetti e poi decidere lo schieramento iniziale.

Le scelte di formazione

I dubbi maggiori, partendo dalla difesa, riguardano i ruoli esterni con Oyono e Cotali che sembrano in leggero vantaggio su Sampirisi e Frabotta (a completare il reparto davanti a Turati, ci saranno poi i centrali Lucioni e Ravanelli). A centrocampo scelte alquanto forzate con probabilità maggiori per Garritano, Boloca e Gelli.

L'ex Chievo non ha saltato gare all'infuori delle due panchine con il Parma e a Venezia mentre a Bari ha giocato i sette minuti finali.

Domani dovrebbe giocare dall'inizio anche per fare valere la sua esperienza. Infine il tridente con la certezza di Caso a sinistra mentre Moro e Mulattieri si giocano la maglia del ruolo centrale con Insigne in vantaggio su Baez. Sia perché l'ex Benevento a Bari è rimasto inizialmente in panchina, sia perché Baez è l'unica carta di rilievo che Grosso può giocarsi anche a centrocampo per fare rifiatare una delle due mezze ali. Comunque si tratta sollo di ipotesi dal momento che solo Grosso ha il termometro della situazione ben saldo tra le mani. Per concludere sull'argomento il Frosinone potrebbe iniziare con la seguente formazione: Turati; Oyono, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Garritano, Boloca, Gelli; Insigne, Mulattieri, Caso.