Come nelle previsioni tra gli squalificati del campionato di Serie B per quel che riguarda la prossima giornata c'è anche il giallazzurro Marcus Rohden. Lo svedese, già in diffida, è stato ammonito nei minuti iniziali della gara di sabato a Bari. Ma anche il Cosenza, prossimo avversario del Frosinone, per la gara dello "Stirpe" contro i ciociari dovrà rinunciare a ben tre calciatori che, anche loro tutti in diffida, sono stati nuovamente ammoniti nel corso dell'ultima partita che i calabresi hanno vinto in casa contro la Spal. Si tratta del difensore centrale Rigione, di quello di fascia destra Rispoli e della punta esterna Marras. Oltre a questi quattro giocatori, per il prossimo turno il giudice sportivo ne ha fermati altri sette e tutti per una giornata: Branca del Cittadella, Tello del Benevento (entrambi espulsi), Di Cesare e Maiello del Bari, bellemo del Como, Fiordilino del Sudtirol e Sohm del Parma.

Caso entra in diffida

Tornando in casa Frosinone, al "San Nicola" è stato ammonito anche Caso che è entrato in diffida così come da tempo lo sono alcuni suoi compagni: Garritano, Frabotta, Mulattieri, Ravanelli, Insigne e Kone. Per chiudere, squalfiicati anche tre allenatori a cominciare da Corini del Palermo che è stato fermato per due turni. Una giornata, invece per Stellone del Benevento e per Gorini del Cittadella.