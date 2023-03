Interessante iniziativa da parte della società del Frosinone Calcio indirizzata ai propri tifosi in vista delle ultime cinque partite che la formazione di Fabio Grosso disputerà da qui fino al termine della stagione regolare allo stadio "Benito Stirpe".

Questo nel dettaglio il testo del comunicato riguardante questa iniziativa, stilato ieri mattina dal club di Viale Olimpia.

«Il Frosinone Calcio comunica che, per le ultime cinque gare casalinghe della stagione, sarà riservata ai tifosi giallazzurri una promozione per il settore Tribuna Superiore. Le gare interessante saranno quelle contro il Cosenza, l'Ascoli, il Sudtirol, la Reggina e il Genoa. Il mini abbonamento potrà essere acquistato al prezzo di 90 euro per quel che riguarda l'intero, a 70 euro per gli Over 65, Donne, Under 16 e Disabili < 100% e, infine, a 25 euro per i bambini da 3 a 6 anni compiuti. Si potrà sottoscrivere il "Pack 5 gare" presso tutte le ricevitorie autorizzate VivaTicket e online».

Il Frosinone calcio aggiunge poi due precisazioni molto importanti. «Tale promozione non è cumulabile con altre iniziative. La sottoscrizione del pacchetto non dà diritto alla prelazione per la stagione sportiva 2023/2024. Non sarà consentito il cambio utilizzatore per le gare interessate».