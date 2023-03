Nonostante il ritardo nell'attivazione della prevendita dei biglietti del settore ospite del "San Nicola", la tifoseria giallazzurra sarà presente in numero consistente sugli spalti dello stadio pugliese per sostenere la capolista solitaria di Serie B nella gara molto importante e difficile, affatto decisiva, contro il Bari. Soltanto nel pomeriggio inoltrato di mercoledì è arrivato, atteso dalla tifoseria del Leone, il comunicato con il quale la società biancorossa ha reso noto l'attivazione della prevendita fissata alle successive ore 19. Ed è subito stata corsa verso i punti vendita del circuito nazionale TicketOne da parte di chi non era nelle possibilità di acquistare il tagliando online. Saranno circa ottocento i tifosi giallazzurri che partiranno nella tarda mattinata di domani alla volta del capoluogo pugliese a bordo di autobus, minivan e macchine private, perché l'incontro vale la pena di essere seguìto. In campo ci sarà la capolista e una degna rivale quale è la formazione allenata di Mignani. Come è nel suo Dna, la squadra di Fabio Grosso l'affronterà per conquistare l'intera posta in palio ben sapendo che di fronte avrà un avversario che inseguirà nel corso dei due tempi della gara lo stesso obiettivo, anche perché giocherà nel suo stadio di fronte a migliaia di spettatori che non vorrà deludere. Per l'occasione la capolista è decisa a gettare sul campo, come sempre, tutte le sue qualità, tecniche ed agonistiche, che finora sono state le migliori di un gruppo di valide formazioni tenute, comunque, a debita distanza.

Ipotesi di formazione

Ieri mattina, Lucioni e compagni sono scesi in campo per sostenere la penultima seduta di preparazione all'incontro. Dopo la fase del riscaldamento, Grosso e il suo staff di validi collaboratori hanno impegnato la squadra nella serie di esercitazioni tattiche e su palle inattive. Vi hanno preso parte tutti gli attuali canarini "abili e arruolati" con la eccezione di Lulic, Mazzitelli e Kone, ultimo a fermarsi nel corso della seduta di mercoledì per un botta al polpaccio destro che gli ha procurato un trauma contusivo che lo costringerà a saltare l'incontro. Comunque Mazzitelli e Kone si sono sottoposti alle terapie del caso. Assenze a parte, il tecnico del Frosinone non ha problemi per schierare in campo la formazione migliore. Ma dovrà operare delle scelte e questo è fatto molto positivo per un tecnico anche se sono sempre difficili. Dovrebbero riguardare i ruoli degli esterni difensivi e la fascia destra del tridente offensivo. Nel ruolo di terzini Sampirisi a destra e Cotali a sinistra sembrano avere un discreto vantaggio rispettivamente su Oyono e Frabotta. Per quanto riguardo il ruolo di destra dell'attacco, in ballottaggio dovrebbero esserci Insigne, che ha iniziato la gara con il Venezia, e Baez che l'ha conclusa dopo avere fatto staffetta con il compagno al 20' della ripresa. Per il resto la formazione iniziale potrebbe vedere Turati in porta, la difesa schierata da destra a sinistra con Sampirisi (Oyono), Lucioni, Ravanelli e Cotali (Frabotta). A centrocampo Rohden, Boloca e Gelli con il tridente formato da Insigne (Baez), Mulattieri e Caso.