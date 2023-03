La signora Mena, grande tifosa del Frosinone, ha compiuto ieri gli anni. E per lei è arrivata una grande sorpresa. Uno dei suoi idoli, Roberto Insigne, le ha dedicato un videomessaggio di auguri. La signora, che non perde una partita della sua squadra del cuore, è diventata la supporter più famosa dello stadio dopo essere stata intervistata, per ben due volte, da una tv locale all'uscita dallo "Stirpe". Dopo il match contro il Parma, che ha visto sconfitta la squadra di casa, evidente nell'intervista, neanche a dirlo, la delusione di Mena, che però si è rifatta con la vittoria dei canarini alla partita successiva, alla quale ha assistito, come sempre, dalla curva Nord.