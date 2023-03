Brutta tegola in casa Frosinone a due soli giorni dall'importante sul campo del Bari. Nel corso dell'allenamento svolto ieri pomeriggio nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino, si è fermato il centrocampista Ben Kone. L'ivoriano ha lamentato un trauma contusivo al polpaccio destro, che lo costringerà a saltare la trasferta del "San Nicola".

Mediana a corto di uomini

L'infortunio dell'ex Torino arriva nel momento in cui per quel che riguarda la linea mediana il tecnico Fabio Grosso è costretto a rinunciare già a Lulic (stagione per lui finita dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio) e a Mazzitelli che sta recuperando dal problema muscolare al quadricipite della coscia accusato nei minuti iniziale del secondo tempo della trasferta di mercoledì della scorsa settimana sul campo della Spal.

«Luca (Mazzitelli n.d.r.) - ha dichirato Grosso nel corso della confernza stampa post Venezia - dovrà stare fermo almeno per le prossime due giornate. La speranza è di recuperarlo per il turno che è in programma dopo la sosta del campionato».

Il che vuol dire che per la sfida in casa del Bari l'allenatore dei giallazzurri potrà contare soltanto su quattro centrocampisti: Rohden, Boloca, Gelli e Garritano (oltre al giovane Oliveri). A questo punto al "San Nicola" potrebbe essere riproposto lo stesso terzetto di mediana visto con il Venezia, con la conferma quindi di Gelli che contro i lagunari ha fatto il suo esordio assoluto dal primo minuto con la maglia del Frosinone. Certo, ci sarebbe anche l'opzione come detto rappresentata da Garritano, ma a quel punto i tre componenti del centrocampo sarebbero tutti calciatori di qualità e con poco... peso.

Ipotesi di formazione

Per il resto, rispetto all'undici schierato da Grosso inizialmente domenica scorsa, una novità di natura tecnica potrebbe esserci in difesa con il rientro di Sampirisi al posto di Oyono. In definitiva la probabile formazione anti Bari dovrebbe vedere Turati in porta, schierato alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra dovrebbero essere Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta. Del centrocampo abbiamo già detto, mentre in attacco dovrebbe toccare di nuovo a Insigne, Mulattoieri e Caso, con il primo insidiato da Baez.

In vendita i biglietti settore ospiti

Nel frattempo si è finalmente sbloccata la situazione riguardante la vendita dei biglietti del settore ospiti del "San Nicola. Il via c'è stato ieri sera alle 19. Il costo del tagliando è di 13 euro e 50 centesimi e potrà essere acquistato presso presso le ricevitorie autorizzate TicketOne e online fino alle ore 19 di domani 10 marzo. Come da indicazione dell'Osservatorio, per i residenti nella Provincia di Frosinone sarà possibile acquistare esclusivamente il Settore Ospiti e non vi è obbligo di Fidelity Card. Vietata la vendita dei tagliandi dei settori locali per i residenti in Provincia di Frosinone.