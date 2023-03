Se per Fabio Grosso la partita di Bari non è più importante delle altre già giocate ed ancora da affrontare, per i tifosi del Leone la trasferta in Puglia è sentita in maniera particolare soprattutto perché la posta in palio vale tre punti molto pesanti. Se il tecnico fa bene a non creare pressioni maggiori sulla propria squadra per un incontro che ovviamente ne crea già tanta, i supporters giallazzurri fanno altrettanto bene ad avere deciso di organizzare, dandone notizia con il breve comunicato emesso nei giorni scorsi dalla Curva Nord, la trasferta al seguito della capolista con una carovana degna della sfida del "San Nicola".

Anche perché si svolge nel pomeriggio di sabato e Bari non è poi così lontano. Senonché parte del programma rischia di saltare dal momento che fino a ieri sera il Gos (Gruppo operativo sicurezza) di Bari non aveva dato disco verde alla vendita dei biglietti del settore ospite. A questo punto dobbiamo ricordare a noi stessi prima che ai nostri lettori che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la partita Bari – Frosinone dell'11 marzo 2023 fra quelle che hanno profili di rischio. Nel comunicato emesso il primo marzo scorso. Infatti, leggiamo che "per l'incontro di calcio di Serie B Bari – Frosinone dell'undici marzo 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".

C'è da aggiungere che identica decisione era stata adottata con il comunicato 16 ottobre 2022 per l'incontro del girone di andata tra le due squadre, disputato il 22 ottobre sul terreno di gioco del "Benito Stirpe". In quella occasione la gara era stata posta addirittura tra quelle ad alto profilo di rischio con le stesse raccomandazioni al Gos di Frosinone da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Comunque in quell'incontro vinto dalla capolista grazie alla rete messa a segno da Borrelli, sono stati 1023 i tifosi del Bari che hanno preso posto nel settore ospiti dello "Stirpe". Ma torniamo alla partita che si giocherà sabato pomeriggio al "San Nicola". Come abbiamo detto all'inizio, fino a ieri sera era ancora bloccata la vendita dei tagliandi per la gara di sabato.

Non solo ma, da quanto ci è stato detto, il Gos di Bari ha in programma la riunione per decidere o meno l'apertura dei botteghini soltanto nella mattinata di domani. Solo allora, se tutto sarà stato attuato secondo le raccomandazioni dell'Osservatorio, potranno essere messi in vendita i tagliandi del settore ospiti del "San Nicola". Conclusione: i tifosi del Frosinone avranno poco più di un giorno per entrare in possesso del biglietto e ultimare la preparazione della trasferta. Come si sa, avranno tempo per comprarlo fino alle ore 19 di venerdì 10 marzo. Con buona pace di chi avrebbe voluto assistere alla partita sicuramente di alto livello tecnico ed agonistico ed invece è stato posto nella condizione di rinunciarci.