«Contro il Venezia abbiamo disputato una grande partita che ci ha permesso di ottenere un ottimo risultato contro un avversario difficile e di qualità. Siamo stati bravi a resistere alle loro migliori caratteristiche e a colpire poi quando bisognava farlo…». Sono le prime parole di Grosso nel commentare il successo netto sui lagunari. Una grande vittoria che il tecnico ha poi spiegato con parole altrettanto semplici.

Al di là delle reti segnate e di quelle che potevano dare al successo proporzioni da goleada vera e propria, Grosso ha inteso mettere soprattutto in evidenza un aspetto molto importante nella gestione dei novanta e passa minuti di gioco. Che è quello della maturità che la capolista ha dimostrato di possedere dopo averla acquisita e sviluppata con prestazioni di livello. Insomma domenica il Frosinone, dopo aver addomesticato le velleità degli ospiti nei primi minuti di gioco, ha iniziato ad imprimergli velocità approfittando anche della difesa alta degli avversari.

È arrivato così il gol e altre occasioni grazie a improvvise accelerazioni alternate con momenti di gioco in cui il possesso palla è stato quasi perfetto. Insomma una gestione del vantaggio, ovviamente messo a sicuro nella ripresa, e più in generale dell'intera partita che ha annichilito un avversario che, qualche giorno prima, aveva immeritatamente perso in casa del Bari. Bari che sabato sarà avversari del Frosinone. Una sfida che Grosso e i suoi ragazzi inizieranno a preparare da oggi con una doppia seduta. Sempre nelle dichiarazioni post Venezia, Grosso ne ha parlato in risposta a una domanda, anche se in maniera blanda per evitare di creare pressioni sulla sua squadra.

«Per me la prossima partita - ha precisato – non è più importante di quella che abbiamo giocato oggi o meno di quella che giocheremo dopo Bari. Avremo davanti una diretta inseguitrice, ma l'affronteremo come ogni altra avversaria». E fa bene il tecnico a parlare di partita di importanza uguale alle altre. Così come aveva già fatto in occasione della gara di Palermo quando, nei giorni precedenti alla stessa ha dichiarato che «conosco la piazza perché ci sono stato. Con i tifosi che saranno molto calorosi e numerosi ma, alla fine, in campo saremo sempre undici contro undici».

E con tutta probabilità, se dovrà ancora rispondere alla domanda sul tipo di partita che lo aspetta, dirà sicuramente le stesse cose. Anche perché a Bari c'è stato ad allenare i biancorossi e di spettatori ce ne saranno sicuramente di più al "San Nicola" che in questo campionato ha fatto il record con 48.877 presenze in occasione della gara persa con il Genoa il giorno di Santo Stefano. Della partita con il Frosinone ha parlato anche Mignani, tecnico del Bari dopo il successo "sporco" di Ascoli. «Il Frosinone – ha dichiarato – è una squadra fortissima e lo dicono i numeri e quindi sarà una partita difficile e stimolante. Finora è stata la squadra migliore».