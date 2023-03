Continua la corsa solitaria del Frosinone in testa alla classifica. I giallazzurri hanno ritrovato la vittoria tra le mura amiche, battendo il Venezia 3 - 0. Nel primo tempo, canarini subito in vantaggio con il gol di Samuele Mulattieri al 15'. Il secondo tempo si apre con il raddoppio di Giuseppe Caso al 47'. Dopo tre minuti arriva il 3 a 0 con la doppietta di Mulattieri. Con questo successo i ragazzi di Grosso salgono a 61 punti con un vantaggio abbastanza rassicurante sulla terza in classifica di 14 punti, anche se il Genoa ha una partita in meno e giocherà domani sera in casa con il Cosenza. Prossimo match sabato 11 marzo alle 16.15 al "San Nicola" di Bari contro i biancorossi pugliesi.