Ha un valore ancora più particolare del solito, una vittoria questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15. Clicca al link per seguire il livescore della partita) da parte del Frosinone nella gara interna contro il Venezia. Il successo, infatti, permetterebbe alla capolista indiscussa del campionato di rafforzare ulteriormente la vetta, ma rappresenterebbe anche il modo migliore per far tornare lo "Stirpe" ad esultare dopo l'inaspettata sconfitta casalinga nell'ultima giornata contro il Parma. E tutto ciò lo sanno bene Grosso e i suoi ragazzi che, come sempre, metteranno nella contesa tutto ciò che hanno per poter regalare l'ennesima gioia di questa stagione ai loro tifosi.

Sulla carta i presupposti per riuscirci ci sono tutti, ma sempre a patto di affrontare l'impegno con il massimo dell'attenzione, determinazione, voglia e concentrazione. Che contro i ducali si sia trattato soltanto di un semplice incidente di percorso, Lucioni e compagni lo hanno già dimostrato andando a vincere mercoledì sera in casa della Spal, ma oggi sono attesi da una conferma importante. Tra l'altro l'avversario di turno, ha fin qui fatto meglio lontano dal "Penzo" che tra le mura amiche (sedici punti conquistati in trasferta e tredici in casa), a dimostrazione di un complesso che va affrontato con grande rispetto.

Aspetto tecnico e tattico

Per l'occasione il tecnico Fabio Grosso, e qui entriamo nell'aspetto tecnico, dovrà fare a meno di un calciatore molto importante nel suo scacchiere quale il regista Mazzitelli i cui tempi di recupero dopo il problema al quadricipite accusato a Ferrara, verranno ufficializzati domani ma, rispetto all'ultima gara contro la Spal, potrà nuovamente contare su Boloca e Cotali al rientro dopo la giornata di squalifica. Il primo prenderà il posto proprio di Mazzitelli al centro del terzetto di centrocampo, mentre il secondo dovrebbe essere preferito a Frabotta per occupare la corsia sinistra del pacchetto arretrato. Ma rispetto alla gara del "Mazza" è molto probabile che ci sia qualche altra novità iniziale. Come ad esempio il rientro dal primo minuto di Rohden, Caso e, forse, Mulattieri. In definitiva l'undici anti Venezia, schierato con il solito modulo 4-3-3, dovrebbe vedere Turati in porta, che agirà alle spalle di una difesa composta da uno tra Sampirisi, Monterisi o Oyono a destra, Cotali a sinistra e Lucioni-Ravanelli coppia di centrali. A centrocampo, a parte il già citato Boloca che come detto farà il regista, ci saranno due tra Rohden, Kone e Garritano. In attacco, infine, oltre al ballottaggio tra Mulattieri e Moro per il ruolo di prima punta, per la corsia di destra bisognerà capire se Grosso avrà intenzione di dare inizialmente un po' di riposo a Insigne, spostando quindi da quella parte Baez che a Ferrara aveva giocato a sinistra o far giocare più alto rispetto al "Mazza" Garritano. Per la fascia opposta, invece, tutto lascia pensare che la scelta possa ricadere su Caso.