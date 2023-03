Frosinone e Venezia tornano ad affrontarsi per la nona volta nella loro storia nella gara in calendario domani allo "Stirpe" con inizio alle ore 15. Il bilancio tra la capolista e la formazione veneta, che ha 29 punti, cioè la metà esatta di quelli che permettono alla squadra di Grosso di occupare in splendida solitudine il primo posto della graduatoria, è in favore dei canarini che hanno vinto in campionato quattro gare, due le hanno pareggiate mentre sono stati battuti una volta sola e precisamente nel campionato 2020/2021 al "Benito Stirpe" con il risultato di 2 a 1.

Nella quattro partite disputate, invece, al "Pier Luigi Penzo" il Frosinone non ha mai perso: tre vinte e la quarta pareggiata. Le due formazioni si sono incontrate la prima volta alla dodicesima giornata del campionato stagione 2017/2018, quando Pippo Inzaghi era il tecnico dei neroverdi e Moreno Longo sedeva sulla panchina dei giallazzurri. La partita si concluse sul risultato di uno a uno con a segno Modolo per i lagunari e Matteo Ciofani per i ciociari. I canarini hanno poi vinto al ritorno con il risultato di 2 a 1. Un successo in rimonta, dopo la sfortunata autorete di Ariaudo, arrivato grazie ai gol di Maiello e Citro.

L'ultima gara è stata quella disputata il 14 ottobre dell'anno scorso al "Penzo" e chiusa con il risultato di 3 a 1 grazie alle reti di Lucioni, Mulattieri e Borrelli. Tutte messe a segno nella ripresa, dopo quella di Cheryshev al 23' del primo tempo. Il Frosinone è andato a segno in tutte le gare disputate contro il Venezia, compresa quella di Coppa Italia che il veneti hanno vinto con il risultato di nove a otto dopo i calci di rigore. L'incontro, valevole per i sedicesimi di finale dell'edizione 2021/2022, si è e disputata il 15 agosto sul terreno di gioco dello stadio "Paolo Mazza" di Ferrara, e ci sono voluti quindici calci di rigore per decidere la squadra vincitrice. Quello decisivo è stato sbagliato da Gatti. Ne aveva, comunque, sbagliato uno in precedenza anche Maiello, pareggiando l'errore di Tessmann.