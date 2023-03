Con la rifinitura di stamane il Frosinone concluderà la breve preparazione all'incontro contro il Venezia con il morale alle stelle. La vittoria non facile ma meritata sulla Spal ha restituito a tutto l'ambiente giallazzurro quel clima di serenità che è componente essenziale per continuare il percorso sempre più breve ma anche sempre più impegnativo che si concluderà il 19 maggio ormai non molto distante. Mancano undici partite al termine del campionato con il tecnico e la squadra che conoscono perfettamente le insidie che dovranno superare per conquistare più punti possibili, necessari per tagliare il traguardo nell'identica posizione di classifica attuale.

E per riuscirci il modo migliore è anche quello più semplice: cioè preparare al meglio ogni incontro per affrontarlo una alla volta. Niente tabelle, ma impegno massimo come se si trattasse di gare ad eliminazione diretta. Ieri pomeriggio la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per la prima vera seduta di preparazione alla gara difficile e impegnativa di domani pomeriggio contro il Venezia. Che se in classifica ha esattamente la metà dei punti conquistati dalla capolista, sarà avversario irriducibile e difficile da superare come tutti gli altri affrontati e da affrontare.

Dopo la fase del riscaldamento Fabio Grosso e il suo staff di validi collaboratori hanno impegnato il gruppo in un lavoro squisitamente tattico e su palla inattiva. Il difensore Szyminski ha svolto un allenamento differenziato mentre Mazzitelli si è sottoposto alle terapie del caso. Il centrocampista è apparso tranquillo e quindi questo fa ben sperare circa il problema che ha accusato nel corso della gara con la Spal. Se ne saprà qualcosa di preciso dopo gli ultimi accertamenti strumentali.

Grosso non ha problemi

Il tecnico naviga nell'abbondanza e, semmai, questa positiva situazione di poter contare su un organico quasi al completo, ne crea un altro di problema ed è quello delle scelte ma che tutti gli allenatori vorrebbero sempre avere. Se non ci sarà Mazzitelli ci saranno Boloca e Cotali che tornano dalla squalifica e potrebbe anche esserci Szyminski che sta recuperando una condizione rassicurante. Comunque potrebbe essere tra i convocati per la gara con il Venezia. Per quanto riguarda la formazione iniziale qualche novità dovrebbe esserci in difesa e soprattutto nei ruoli esterni. In porta ci sarà Turati con i due centrali Lucioni e Ravanelli, mentre Sampirisi potrebbe rifiatare e andare in panchina sostituito da Monterisi e stesso discorso tra Frabotta e Cotali al rientro dopo la squalifica. A centrocampo sicuro il ritorno di Boloca con Rohden, Kone e Garritano a contendersi le altre due maglie. Nel tridente Caso e Insigne o Baez saranno gli attaccanti esterni con Mulattieri o Moro nel ruolo di punta centrale. Con i cinque cambi tutti, chi prima e chi dopo, daranno il loro contributo per cercare di mettere a segno la diciannovesima vittoria della serie più bella ed entusiasmante di sempre.