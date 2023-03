A poche ore di distanza dalla conclusione della vittoriosa partita con la Spal, il Frosinone di Fabio Grosso è tornato ieri pomeriggio sul campo per la solita seduta del giorno successivo alla gara, affrontata di slancio da Lucioni e compagni che hanno ripreso la solitaria corsa verso il traguardo della Serie A dopo l'incidente di percorso accusato con il Parma. Oggi si comincerà a preparare la prossima gara mentre Luca Mazzitelli si sottoporrà a ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio accusato nella fase iniziale della ripresa della gara del "Mazza".

Per lui un problema muscolare che dovrebbe riguardare il quadricipite della gamba destra con il centrocampista che si è subito fermato quando ha avvertito i primi sintomi. In giornata si dovrebbero avere notizie più precise. Lo stesso Grosso ne ha accennato nel corso delle dichiarazioni rese dopo la conclusione della gara quando, parlando di Mazzitelli, ha precisato di «sperare di non doverlo perdere a lungo perché ha lamentato un problema muscolare».

Comunque per la partita contro il Venezia il tecnico potrà fare affidamento su Boloca e Cotali, che hanno scontato il turno di squalifica e anche sul difensore centrale Szyminski che sembra avere superato il problema alla schiena. Insomma contro i veneti nessun problema di formazione che, comunque presenterà delle novità rispetto allo schieramento iniziale anti Spal. Tentando di anticipare il possibile undici anti Venezia, possiamo dire che Turati sarà ovviamente a difesa dei pali con la difesa che potrebbe schierarsi da destra con Monterisi, se Grosso dovesse decidere di far rifiatare Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali. A centrocampo conferma per Kone, con Boloca al posto di Mazzitelli e con Rohden in campo dal primo minuto. In avanti la scelta di Grosso potrebbe questa volta premiare Mulattieri con Caso a sinistra e Insigne o Baez a destra del tridente d'attacco. Ma mancano ancora due giorni all'incontro con il tecnico canarino che ha tante altre alternative per schierare in campo la formazione migliore.

La designazione arbitrale

È Maria Sole Ferrieri Caputi l'arbitro scelto per dirigere l'incontro Frosinone-Venezia. Il "fischietto" di Livorno è alla terza direzione della capolista, seconda allo "Stirpe". Diciamo subito che entrambe le partite hanno avuto esito positivo per il club di Viale Olimpia. La prima i canarini l'hanno disputata a Modena e risolta con la rete di Rohden e l'altra, come detto, allo "Stirpe" il giorno di Santo Stefano contro la Ternana battuta 3 a 0 con i gol di Mulattieri, Insigne e Garritano. L'incontro con le "fere" sarà ricordato come il primo della Serie B in cui l'intera terna arbitrale era tutta femminile. Infatti gli assistenti della Ferrieri Caputi sono state Francesca Di Monte della sezione AIA di Chieti e Tiziana Trasciatti della Sezione di Foligno. Al "battesimo" della terna era presente in tribuna d'onore dello "Stirpe" il designatore Gianluca Rocchi. Per la partita con il Venezia sarà coadiuvata dagli assistenti Laudato e M. Ricci, quarto uomo Cavalieri, var Banti e avar Bercigli.