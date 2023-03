Nessuna delle nove partite che ciociari ed estensi hanno disputato nell'arco di tempo di sette anni si è conclusa in parità. Il Frosinone ne ha vinte sei, di cui la metà sul terreno di gioco dello stadio "Paolo Mazza". Alle 20.30 il fischio d'inizio. Click al link per seguire il livescore. Dei tre successi conseguiti, la Spal ne ha invece ottenuti due al "Benito Stirpe". Anche la differenza reti segnate dalle due squadre parla nettamente a favore dei canarini. In tutto sono state ventidue delle quali quindici messe a segno dal club di Viale Olimpia.

I percorsi delle due squadre si sono incrociati non solo nella serie cadetta ma due volte anche in A nella stagione agonistica 2018/2019. Vittoria in trasferta con il risultato di 3 a 0 per la formazione ciociara, successo di misura di quella estense nella gara giocata nel girone di ritorno allo "Stirpe". La prima partita è stata disputata allo stadio "Comunale" il 25 ottobre 2016 ed è stata vinta dai canarini 2 a 1 grazie alle reti di Paganini e di Ciofani, con Giani che ha ridotto lo svantaggio per gli ospiti. Queste le formazioni iniziali.

Frosinone – Bardi; M. Ciofani, Brighenti, Ariaudo, Crivello; Paganini, Frara, Sammarco, Kragl; Cocco, Ciofani. A disposizione: Zappino, Pryyma, Mazzotta, Gori, Gucher, Soddimo, Preti, Csurko, Volpe. Spal - Branduani; Cremonesi, Vicari, Giani; Lazzari, Arini, Castagnetti, Mora, Del Grosso; Cerri, Finotto. A disposizione: Marchegiani, Silvestri, Bonifazi, Spighi, Beghetto, Ghiglione, Grassi. Zigoni, Pontisso.

Nelle file della Spal tre ex canarini e cioè Zigoni, Ghiglione e Beghetto. Marino e Semplici i due allenatori. Vittoria del Frosinone anche al "Paolo Mazza" nella gara del ritorno grazie alle reti di Ciofani e Ariaudo. L'ultima sfida, invece è stata quella giocata al "Benito Stirpe" all'ottava giornata del girone di andata del campionato in corso con il Frosinone che ha chiuso con il risultato di 2 a 0 . In gol nella seconda parte della gara Caso e da Mazzitelli. Infine l'incontro concluso con il risultato più netto lo hanno vinto i canarini di Fabio Grosso il 18 dicembre del 2021 mettendo a segno un perentorio 4 a 0: doppiette di Zerbin e Gatti.