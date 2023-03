A pochi giorni dall'inaspettata sconfitta interna contro il Parma, il Frosinone torna in campo questa sera (fischio d'inizio alle ore 20,30), per affrontare allo stadio "Mazza" i padroni di casa della Spal. Proprio in considerazione della battuta d'arresto di venerdì, nell'occasione la vittoria per i canarini vale davvero tanto. E per questo diventa fondamentale conquistarla. Per la classifica indubbiamente, ma soprattutto per il morale. Il margine di vantaggio che la capolista nutre nei confronti delle inseguitrici è certamente importante, ma ciò nonostante non bisogna correre il rischio di essere avvicinati ulteriormente da chi è alle spalle in modo da evitare qualsiasi tipo di pressione mentale.

Sulla carta il ritorno al successo per Lucioni e compagni è più che alla portata, ma sempre a patto di interpretare la partita con l'attenzione massima sotto tutti i punti di vista. Guai a farsi in ingannare dalla classifica della Spal, che occupa il penultimo posto in compagnia del Brescia, non vince addirittura dal 5 a 0 del 22 ottobre in casa contro il Cosenza, e in totale ha fin qui ottenuto solo cinque successi in ventisei gare. Al contrario, invece, non bisogna dimenticare che tra le fila degli estensi c'è gente a cui la categoria va addirittura stretta (Nainggolan o La Mantia tanto per fare dei nomi) e quindi capace di qualsiasi impresa se non affrontata al massimo della grinta e determinazione.

Aspetto tecnico e tattico

Oltre all'avversario, ci sarà poi da tenere in debita considerazione il fatto che, come detto, si è giocato solo cinque giorni prima e domenica è in programma un'altra giornata di campionato. Questo vuol dire che al "Mazza" mister Grosso potrebbe dare inizialmente un po' di riposo a qualche calciatore più impiegato nell'ultimo periodo. Entriamo allora più nel dettaglio di quello che potrà essere l'aspetto tecnico dell'incontro con gli estensi. Premesso che il modulo tattico sarà il solito 4-3-3, le prime due novità certe di formazione, rispetto all'undici che ha giocato contro il Parma, riguarderanno l'esterno di sinistro di difesa Cotali e il centrocampista Boloca, entrambi assenti per squalifica (della lista dei convocati non fanno poi parte gli infortunati Lulic e Szyminski). Di contro, però, sempre rispetto alla sfida con i ducali, torna dal primo minuto Ravanelli che ha recuperato dall'affaticamento muscolare e farà coppia al centro della difesa con Lucioni. A sinistra in quel di Cotali toccherà a Frabotta, mentre a destra, per il discorso fatto sulle tre partite ravvicinate, Grosso potrebbe decidere di far riposare Sampirisi e al suo posto schierare Oyono o Monterisi. A centrocampo, dovrebbe essere arrivato il momento del ritorno in campo dal primo minuto di Kone, che prenderebbe il posto di Boloca e, quindi, a completare la mediana, probabili le conferme di Rohden e Mazzitelli. Infine il tridente d'attacco, che potrebbe essere tutto nuovo rispetto a quello visto con il Parma. Con Caso che non è al 100% e Insigne che tira la "carretta" da tempo, Grosso potrebbe decidere di schierare inizialmente Garritano e Baez al loro posto. Per il ruolo di punta centrale potrebbe ritoccare a Moro.