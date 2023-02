Se in Serie B tutte le partite da affrontare presentano un alto indice di difficoltà, quella che il Frosinone dovrà disputare domani sera allo stadio "Mazza" ha un'altra particolarità importante che il tecnico sarà chiamato a considerare nel momento in cui dovrà decidere la formazione iniziale. Infatti l'incontro con la Spal è nel bel mezzo tra la partita giocata e persa venerdì scorso in casa con il Parma e la terza che si disputerà domenica al "Benito Stirpe" contro il Venezia. Questo per dire che domani Grosso dovrebbe presentare uno schieramento iniziale molto diverso rispetto a quello con il Parma, anche perché non avrà a disposizione gli squalificati Boloca e Cotali, che quasi certamente sarebbero stati confermati.

Bisognerà poi capire se Caso ce la farà rimettersi in sesto dopo essere stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel secondo tempo della gara con il Parma in seguito al rude intervento di Estevez, e se Szyminski avrà superato il problema alla schiena che gli ha impedito di giocare contro il Parma. Di contro, chi riprenderà il suo posto al centro della difesa sarà Ravanelli che è tornato da giorni ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la partita contro i ducali per un affaticamento.

Il che vuol dire che al momento potrebbero essere quattro le novità nello schieramento iniziale che dovrà affrontare la formazione emiliana e due almeno non per motivi di turn over. Se poi il tecnico dei canarini dovesse decidere di cambiare ancora per fare rifiatare qualcuno che ha giocato troppo per mettere dentro forze più fresche, allora staremmo di fronte a un undici ancora più diverso da quello visto nell'ultima uscita. Ieri, comunque, la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per svolgere la terza seduta di allenamento. Al termine della quale si può dire che, fatta eccezione per l'infortunato Lulic e per gli squalificati Boloca e Cotali, vi ha preso parte tutto il resto della rosa. Con la distinzione che Caso e Sziminski hanno lavorato in gruppo soltanto parzialmente. Le condizioni dei due canarini saranno valutate attentamente nel corso della rifinitura di stamane. Il gruppo è stato impegnato, dopo la fase del riscaldamento, in un lavoro tattico e su palla inattiva abbastanza intenso.

L'avversario

Oggi la squadra del neo allenatore Oddo sarebbe retrocessa occupando la terzultima posizione della classifica. Soprattutto per questo l'impegno che attende la capolista deve essere tenuto nella massima considerazione. Oltre ad avere alcuni giocatori importanti in tutti i reparti, la Spal ha anche dalla sua parte una molla importante che è quella di evitare la retrocessione. Ciò non toglie, però, che tra le due formazioni la differenza di valori è sicuramente molto netta. Se consideriamo le ultime cinque gare, che poi sono quelle che attestano l'attuale rendimento della formazione, quattro sono state le sconfitte e una solo la partita finita in parità ed è quella con il Como. Peggio hanno fatto soltanto il Brescia e la Reggina. Ma è chiaro che il Frosinone dovrà presentarsi in campo con la determinazione al cubo se vorrà lasciare il "Mazza" con il risultato positivo.