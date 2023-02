C'è una ferita da rimarginare, anche abbastanza profonda, causata dalla prima sconfitta al "Benito Stirpe" ad opera del Parma. Dovrà cercare di riuscirci il Frosinone di Grosso per riconquistare quel po' di terreno perduto della più ampia porzione conquistata grazie alle diciassette vittorie e ai quattro pareggi sui ventisei incontri sinora disputati. Proprio dopomani sera quando la capolista avrà di fronte un'altra formazione, anch'essa partita con un bagaglio di aspettative finora deluse e che, al contrario dei ducali, oggi come oggi sarebbe fuori dai play off e retrocessa dal momento che, in classifica, dietro ha soltanto Brescia e Cosenza. Stiamo parlando della Spal che, per il motivo su evidenziato, rappresenta un ostacolo che la capolista dovrà superare per cicatrizzare con i tre punti quella ferita anche in presenza di un indice di difficoltà maggiore di quelli che di solito riservano tutti gli incontri della serie cadetta. E dovrà riuscirci anche in assenza di due delle sue migliori pedine che sono il centrocampista Boloca e il terzino di fascia sinistra Cotali, entrambi nel mirino del giudice sportivo perché già in diffida sono stati ammoniti durante la partita con il Parma.

Dal campo

Per fortuna dalla seduta di ieri mattina, prima vera (sabato c'era stata una semplice sgambatura) della serie molto più corta del solito a causa del turno infrasettimanale, svolta sul campo della "Città dello Sport" note sicuramente positive per Grosso. In particolare riguardante Ravanelli, che ha saltato la gara di venerdì. Il difensore centrale, infatti, ha superato il problema di affaticamento. Parzialmente in gruppo, invece, Caso. L'esterno offensivo è uscito abbastanza malconcio dalla gara con il Parma a causa del brutto intervento di Estevez, poi espulso dal direttore di gara. Differenziato, infine, per Szyminski, che durante il riscaldamento della gara con i ducali ha accusato un problema alla schiena. Sia Caso che Szyminski, comunque, dovrebbero essere a disposizione di Grosso per la sfida del "Mazza". Per il resto il programma di ieri prevedeva lavoro aerobico e una serie di esercitazioni tecniche affrontate con il massimo impegno da parte del gruppo squadra. Oggi pomeriggio una nuova seduta e domani mattina la rifinitura con partenza alla volta di Ferrara nel primo pomeriggio.

Probabile formazione

Conoscendo Grosso, in campo andranno inizialmente gli undici che saranno nella condizione atletica migliore. In difesa, davanti al portiere Turati dovrebbero esserci Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta. A centrocampo Mazzitelli e due tra Garritano, Rohen e Kone. In avanti, infine, bisognerà vedere se Caso avrà recuperato la piena condizione, se Insigne verrà fatto rifiatare e, infine, chi inizierà a giocare tra Mulattieri e Moro. Comunque Baez e Bidaoui sono a disposizione. Infine Grosso comincerà a pensare soltanto giovedì mattina all'incontro di domenica allo "Stirpe" contro il Venezia.