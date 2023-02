Frosinone bloccato in casa da un Parma che si è dimostrato cinico sotto porta nonostante le poche occasioni create. Allo "Stirpe" finisce 3 a 4. Dopo 6 minuti dal fischio d'inizio il gol di Vázquez porta il Parma in vantaggio. Poi Ansaldi al 21'. Rimonta di Caso al 25', ma non basta. Il primo tempo si chiude 3 a 1 con il gol di Zanimacchia al 35'. Nel secondo tempo i canarini conquistano il pareggio con i gol di Mulattieri al 48' e di Moro al 71'. Ma la doppietta di Vázquez al 73' blocca i giallazzurri regalando i tre punti al Parma.