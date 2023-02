Tutto pronto per il fischio d'inizio. Alle 20.30 allo stadio "Benito Stirpe" il Frosinone ospita il Parma. Clicca al link per seguire il livescore della partita. I canarini hanno in testa un solo obiettivo: conquistare l'intera posta in palio e rafforzare ancora di più il loro strameritato primato.