La partita di domani sera contro il Parma farà registrare il record di presenza sugli spalti del "Benito Stirpe". Con il passare delle settimane e con il campionato che si avvia a vivere la fase più importante dell'intera stagione, il Frosinone continua ad attirare, grazie alle brillanti prestazioni che sono alla base della serie di risultati positivi, oltre alle crescenti attenzioni degli addetti ai lavori che lo indicano come ormai certo pretendente a un posto per la promozione diretta in Serie A, anche un numero sempre più numeroso di tifosi e simpatizzanti.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri il sold out si è registrato nelle due curve (la Nord con netto anticipo sugli altri settori dello stadio), nella Tribuna Est e anche in alcuni settori della Tribuna centrale. Insomma possiamo dire che potrebbe essere superato il muro delle quattordicimila presenze sugli spalti, quasi tutte di fede giallazzurra dal momento che nemmeno cento saranno i supporter provenienti dalla città ducale. Con questi numeri il record sembra assicurato. Dei dodici incontri disputati allo "Stirpe" due hanno fatto registrare presenze superiori alle tredicimila unità. E si tratta degli incontri con la Ternana e con il Cagliari. Contro le "fere" il numero degli spettatori è stato il massimo e cioè 13.431, mentre con i sardi le presenze sugli spalti sono state 13.292. Però alla partita con la formazione dell'allora tecnico Liverani, vi ha assistito il maggiore numero di supporter del Leone che sono stati 12.888, contro 12.410 che hanno spinto la capolista al successo contro la Ternana. Infatti 1.021 sono stati i tifosi al seguito della squadra contro i 404 che hanno seguito il Cagliari in Ciociaria.

Dagli spalti al campo

Ieri mattina la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino dove ha sostenuto la penultima seduta di preparazione alla gara. Il difensore Ravanelli ha svolto un allenamento differenziato per una forma di affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dalla formazione iniziale. In considerazione soprattutto del fatto che Grosso ha sempre scelto gli undici da mandare in campo dal primo minuto, tra i canarini al top della condizione. Il gruppo, comunque è stato impegnato, dopo la fase del riscaldamento, nelle esercitazioni tattiche e su palla inattiva. Stamane in programma c'è la rifinitura che al tecnico servirà soprattutto per valutare definitivamente le condizioni dei singoli,

Ipotesi di formazione

Con Turati in porta, i quattro difensori dovrebbero essere Sampirisi, Lucioni, Szyminski e Cotali o Frabotta. A centrocampo con Boloca, Rohden, Kone, Garritano e Mazzitelli si giocano gli altri due ruoli, con l'ex Chievo che potrebbe essere dirottato sulla sinistra del tridente se Grosso dovesse fare rifiatare Caso, e con Kone subito dentro se Mazzitelli dovesse sedersi inizialmente in panchina. In avanti, infine, ballottaggio tra Moro e Mulattieri per il ruolo di punta centrale con Insigne e Caso o Garritano sugli esterni.